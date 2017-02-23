HMD Global’in yeniden sunmayı planladığı Nokia 3310’un yeni versiyonu aynı tasarım anlayışı ile beraber daha büyük ekran ile gelecek.

Bildiğiniz gibi yenileneceği ortaya çıkar çıkmaz yılın en merakla beklenen telefonu haline gelen yeni 3310, büyük ihtimalle Mobil Dünya Kongresi’nde bizlerle olacak. Ortaya çıkan daha önceki söylentiler aynı tasarım anlayışını koruyacağını gösterirken bunu doğrulayan ve ekstra yeni detaylar sunan bilgiler geldi.

Bu bilgilerin en dikkat çekici tarafı ise daha büyük bir ekran olacağı yönünde. Ancak daha önce çizilen konsept telefonların aksine sadece biraz büyük olacak olan yeni Nokia 3310 ekranı, elbette renkli bir ekran olacak. Fakat söylentiler HD, Full HD ya da 2K gibi yeni nesil bir çözünürlük yerine 3310’da kabul edilebilir düşük bir çözünürlüğün olacağını gösteriyor.

Siyah, gri ve mavi renkte geleceği konuşulan yeni 3310, daha hafif ve daha ince olacağı da ortaya çıkan detaylar arasında.

26 Şubat’ta başlayacak olan MWC 2017’nin en önemli detayı olan 3310 ile alakalı hazırladığımız videoya da yukarıdan ulaşabilirsiniz.