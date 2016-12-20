Ortaya Çıkan Pantente Göre iPhone 8 Çift SIM Kart Desteğine Sahip Olabilir

Teknoloji devi Apple'ın kendi çift SIM kart teknolojisiyle ilgili bir patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Özellikle hem iş hem de kişisel olarak iki farklı hat kullanan ve birden fazla telefon taşımak istemeyen kullanıcılar için çift SIM kart destekli cihazlar hayat kurtarıcı olabiliyor ancak şu ana kadar piyasaya çıkan iPhone'lar çift SIM kart desteklemiyordu.

Apple, bugüne kadar birden fazla SIM kart desteği konusunda bir adım atmazken şirketin USPTO aracılığıyla çift SIM kart ile ilgili bir patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Apple'ın bu patentinin kabul edilmesiyle birlikte Apple artık akıllı telefonlarında çift SIM kart desteği sunabilecek.

Patent ile ilgili başvurunun yeni yapıldığını hesaba katarsak önümüzdeki yıl tanıtılacak iPhone 8, çift SIM kart desteğine sahip olacak. Ancak çift SIM kart desteğinin SAR değerini arttırması ve telefonun iç kısmında yer kaplaması gibi nedenler nedeniyle Apple'ın bu özelliği amiral gemisi iPhone 8 modeli yerine yeni iPhone SE modelinde kullanılabileceği de söyleniyor. İlerleyen dönemlerde bu özelliğin karşımıza çıkıp çıkmayacağını hep birlikte göreceğiz.