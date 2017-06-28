Bu canlıya “Caerostris darwini” ya da “Darwin’in bağırtkan örümceği”, olmadı örümcek adamın atası diyebilirsiniz. Kendi boyunun tam 95 katı mesafeye ağ fırlatan ve dünyanın en sağlam malzemesini 1 TL boyutundaki vücudunda üreten canlı, sizi şoka uğratacak.

Avlanmak, doğanın bir numaralı kanunudur. Hem av hem de avcılar, hayatlarının farklı dönemlerinde yer değişebilirler. Ancak öyle bir örümcek türü var ki, av olma ihtimalini düşünemiyorsunuz bile. 2009 yılında keşfedildiğinde Darwin’in Bağırtkan Örümceği adı verilen tür, hemen hemen 1TL madeni para ile aynı boyutlara sahip. Ancak zekası ve fiziği kullanma yöntemleriyle en fazla tartışma yaratan canlılardan.

En güçlü doğal malzemelerden birisi olan örümcek ipeği, kendisiyle aynı kalınlıktaki demirden çok daha sağlamdır. Söz konusu canlımız, bu maddeyi ufak vücudunda üretiyor, rüzgarın fiziğini kullanarak onu -özellikle nehirlerin üzerinde- 25 metre kadar fırlatabiliyor. Sonra ağ ipliğinin merkezine geçip dev bir tuzak inşa ediyor. Nehir üzerinde gezinen yusufçuklar ise ne olacağından bihaber şekilde tuzağa yakalanıyorlar.

Bu “bağırtkan” örümceğin görüntüleriyle sizi baş başa bırakmadan evvel ilginç bir dipnot verelim: Örümcek Adam’ı 54 yıldır, bu kahramanımızı ise yalnızca 8 yıldır tanıyoruz.