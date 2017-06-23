Örümcekler Ay'ı ve Diğer Gök Cisimlerini Algılayabiliyorlar!

Yapılan araştırmalarda bazı örümceklerin Ay'ı görebildiği tespit edildi. Örümcekler, Ay'ı ve Ay'ın üzerindeki gölgeleri dahi algılayabilirler.

Bilim insanları, örümceklerin lazer işaretlerini neden takip ettiği üzerine bir araştırma yapmaya karar verdi. Bu nedenler bir ekip oluşturarak, örümceklerin neden lazeri işaretlerini kovaladığını araştırmaya başladılar.

Araştırma sürecinde araştırmacılar, örümceklerin hayalüstü olduklarını ve hassas görme sistemleriyle donatıldığını belirttiler. Ayrıca bu müthiş görme sistemleri sayesinde örümcekler, Ay'ı ve diğer gök cisimlerini dahi algılayabiliyorlar. Özellikle algılayabilen örümceklerin, zıplayabilen örümcekler olduğu tespit edildi.

Güneybatı Araştırma Enstitüsünde gökbilimci Alex Parker, zıplayabilen örümceklerin, tıpkı bir kedinin ip yumağını kovalaması gibi, lazer işaretlerini kovaladığı için zıplayan örümcekleri test etmeye başladı.

Parker, hem kırmızı hem de yeşil lazer işaretçilerini test etti ve örümceklerin yeşil lazerler için delirdiğini ve kırmızı lazerle biraz ilgilendiklerini gördü. Sonuçlar oldukça ilgi çekiciydi ve birçok araştırmacının dikkatini çekti.

Örümcekler, görsel avcılardır ve avlanacakları gibi hareket eden lazerlere de ilgi duyarlar. Ayrıca gözlerinde ultraviyole ışığı ve yeşil ışığı algılamak için mükemmel olan iki özel ışık tespit hücresi bulunuyor. Bu yüzden muhtemelen kırmızıyı da görüyorlar fakat daha farklı bir biçimde algılıyorlar.

Örümceklerin görme duyuları o kadar gelişmiştir ki birçok şey arasındaki parlaklık farkını dahi farkedebilirler. Neredeyse hepsi Ay'ı görebiliyor olsa da, bazıları Ay yüzeyindeki karanlıkları algılayabilir.

Daha sonra yapılan birkaç hesaplamayla anlaşıldı ki örümcekler Mars ve Jüpiter'i tam anlamıyla alıgılayamıyorlar çünkü gezegenlerin ışıkları soluk kalıyor.