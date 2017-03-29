Örümcekler, Tüm İnsanları Bir Yıl İçinde Yiyebilir!

Artan örümcek yoğunluğu üzerine yapılan bir araştırma oldukça ilginç veriler sunuyor: Minik dostlarımız o kadar da masum değiller.

Eklembacaklıların atası örümcekler, milyonlarca yıldır etrafımızdalar. Amerika’nın Kuzey Karolina bölgesinde dünyanın herhangi bir yerine göre çok daha fazla örümcek çeşitliliği olması dikkatleri çekince araştırmacılar, minik misafirlerimiz hakkında araştırma yapmaya koyuldular. Eyalette bulunan ve araştırmaya dahil edilen evlerin %68’inin banyosunda ve %75’e yakınının yatak odasında en az bir örümceğe rastlandı. Biraz içinizi rahatlatalım; söz konusu örümcek cinslerinin çoğu insanlara zarar vermeyen cinsten. Ancak 8 bacak ve 8 göz ile yeteri kadar tehditkar durduklarını kabul edelim.

Bazı büyük örümce türlerinin kertenkele, kuş ve hatta küçük memelilerle beslendiğini belgesellerde izlemişsinizdir. Ancak büyük bir çoğunluğu böceklerle besleniyor. İki Avrupalı ​​biyolog, örümceklerin son zamanlarda artan sayıları ve gittikçe acıkan karınlarının karşısında meraklarını gizleyemedi ve araştırmaya koyuldu. Dikkat çektikleri konu başlığı bile yeterince ilginçti: Dünyadaki bütün örümcek nüfusunun bir yılda yediği yiyecek miktarı ne kadar olur?

Martin Nyffeler ve Klaus Birkhofer adındaki araştırmacılar, bu ayın başlarında Science of Nature dergisinde araştırma sonuçlarına ilişkin tahminlerini yayınladılar ve ulaştıkları miktar şok ediciydi: Dünyada tespit edilebilen tüm örümcek nüfusu bir yılda 400 milyon ila 800 milyon ton av tüketiyor!

Bu durum bize uyarlandığında iş daha da ilginçleşiyor; gezegendeki 7 milyar insanın toplamda yediği et miktarı 400 milyon tona yakın. Yetmediyse bir de bu açıdan bakın: Dünyadaki tüm yetişkin insanların toplam biyokütle miktarının 287 milyon ton olduğu tahmin ediliyor, çocukların ağırlığını hesaba katarsak 70 milyon ton daha ekliyoruz. Yaklaşık 357 milyon ton toplam ayırlığıyla bir insan nüfusu, dünyadaki tüm örümceklerin açlık sınırının yakınından bile geçmiyor. Başka bir deyişle hepimizi yiyecek olsalar bile açlıktan tekrar böceklere talim edecekler.

Araştırmanın daha ürkütücü sonuçları da var:

Araştırmacılar Nyffler ve Birkhofer, dünyadaki tüm ana yaşam alanı türleri için kaç metrekarelik yaşam alanı gerektiği ve söz konusu türler tarafından tüketilen ortalama gıda miktarına ilişkin mevcut araştırmalara dayanan çok sayıda bilimsel tahminde bulundular.

Elbette bu sayılar, kendi başlarına bile bazı ilginç olguları ortaya çıkardı. Örneğin bir çalışma, gezegendeki ortalama örümcek yoğunluğunun metrekare başına yaklaşık 131 örümcek olduğunu öngörüyor. Çöller ve tundra gibi bazı yaşam alanları daha az örümcek türüne ve nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Öte yandan, az yoğunluğun bulunduğu bölgelerdeki açığı kapatan yerler de var: Metrekare başına 1.000 örümcek! Çoğu zaman onları görmüyoruz bile…

Gezegendeki tüm örümcekleri toplayıp çok büyük bir kaba koysaydınız, yaklaşık 25 milyon ton ağırlığa ulaşırdınız. Bir karşılaştırma yapabilmeniz için, Titanik’in yaklaşık 52.000 ton ağırlığında olduğunu belirtelim. Başka bir deyişle, bugün dünya üzerindeki örümcek nüfusu 478 tane Titanik'e eşdeğer.

Biyologlar, genel olarak örümceklerin bir günde vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 10'u kadar gıda tükettiklerini tespit etmişler. Bu durumu şöyle açıklayalım: Her gün 10 kilo et yiyen 100 kiloluk bir erkeğe eşdeğer bir oran.

Sonuçta, örümceklerin varlığı aslında insanların yararına çalışıyor ve bizi aslında kendilerinden daha fazla nüfusa sahip böcek türlerinden koruyorlar. Doğanın bu şaşırtıcı denge ve uyumu hakkına elde edilen sonuçlar yaşamın ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koymaya devam edecek.

Gene de biz örümceklerle iyi geçinelim, belli mi olur? :)