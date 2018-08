Örümceklerin Her Yerde Olabileceğini Kanıtlayan 23 Fotoğraf

Örümcekler için her yer birer yuva görevi görebilir fakat insanlar için bu durum bazen korkunç olabiliyor. Biz de örümceklerin her yerde olabileceğini kanıtlayan 23 fotoğrafı sizler için derledik.

Bazılarımız böceklerden, özellikle de örümceklerden pek hoşlanmaz. Hatta bazılarımız fotoğraflarını görmeye tahammül edemediği gibi kaşınmaya bile başlar. Türkiye'de henüz zehirli olan versiyonlarının olmadığı söylense de dış görünüşleri nedeni ile insanları oldukça ürküten yapıları olduğu inkar edilemez. Uyurken, gezerken ya da bir şeyler yerken güvende olduğumuzu hissetsek de örümceklerin her yerde olduğunu unutmamak da fayda var. Öyle görseller hazırladık ki örümceklerin her an her yerde olduğunu tüm gerçekçikliği ile göreceksiniz. Sizin için derlediğimiz görseller için önceden uyarımızı yapalım, az sonra kulaklıklarınızın, terliklerinizin ve hatta çoraplarınızın içini kontrol etmek zorunda kalabilirsiniz.

1) Bazen arka bahçenizde olabilirler.

2) Bazen yüzme havuzlarını da ziyaret ederler.

3) Yaz tatilinize renk katan türden bir tane daha.

4) Kapınızın önünde sizi bekliyor olabilirler.

5) Arabanıza binmenizi bekleyen bir örümcek de olabilir.

6)Bazen de dikiz aynalarınız da küçük çocukları ile birlikte yaşıyor olabilirler.

7) Artık bu örümcek için denebilecek pek bir şey yok.

8) Güvende olduğunu düşündüğünüz gömleğinizi ziyarete gelen bir örümcek de olabilir.

9) Biraz hava almak için pencerenizi açmak istediğinizde bu devasa şey karşınıza çıkabilir.

10) Fermuarınızı kapatmak isterken biraz dikkatli olmak da fayda var.

11) Sanıyoruz ki bu da kameraları çok seven bir tür.

12) Bodrum katlar genelde karanlık olduğu için daha rahat yaşarlar.

13) Halılarınızın üzerinde rahatça geziyor olabilirler.

14) Kasanızı açtığınızda karşınıza çıkabilirler.

15) Bir zamanlar güvenli olduğunu düşündüğünüz masaların altında yaşıyorlar ve orada olduklarını bile bilmiyorsunuz.

16) Bazen yatağınızda uyuyor olabilirler.

17) Mutfakta kendileri için yiyecek arıyor olabilirler.

18) Yemek yapmak isterseniz soğanlarınızı dikkatli seçmeniz gerekebilir.

19) Ayakkabılarınızı giymeden önce mutlaka kontrol edin.

20) Kuruyemişi çok seviyoruz ama içerisinde uyuyan bir örümcek olabilir.

21) Kapılarınızı açarken daha dikkatli olmalısınız.

22) Eğer televizyonun içerisinde bir örümcek görüyorsanız bu artık ciddi bir boyut anlamına gelebilir.

23) Kulaklıklarınızın içine girdiyse burada yapmanız gereken tek şey kaçmak olabilir.