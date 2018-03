Oscar 2018: Ödül Töreninde Bizi Ne Bekliyor?

Bu yılki Oscar, son aylarda iyiden iyiye günyüzüne çıkan cinsel istismar skandallarının gölgesinde başlayacak. Ancak her ne kadar film endüstrisinde bu tip krizler yaşansa da çok önemli parıltılar da yok değil.

Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden birisi olan Akademi Ödülleri'nin 90'ıncısı Türkiye saati ile 4 Mart'ı 5 Mart'a bağlayan gece 04.00'da canlı olarak yayınlanacak. Tören, ABD'nin Los Angelas kentinde bulunan Dolby Theater'da gerçekleşecek. Bu prestiji yüksek ödül töreninde birçok Hollywood yıldızı da salonda yer alacak. Peki izleyenleri başka ne bekliyor?

Gösteride, Sufjan Stevens, Common ve Mary J Blige gibi şarkıcılar performans sergileyecek. Shape of Wate 13 dalda Oscar adayı olarak muhtemelen geceye damga vuracak. Onu 8 dalda aday olan Dunkirk filmi izleyecek. Hemen arkasından ise Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ödül için yarışacak.

En iyi film ödülü için en hevesli görünen yapım olarak Three Billboards Outside Ebbing, Missouri öne çıkıyor. Bu dalda diğer önemli adaylar ise Cristopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Dunkirk ile The Shape of Water olarak görünüyor.

En iyi yönetmen ödülünü ise The Shape of Water'la Guillermo Del Toro alacak gibi duruyor. Elbette Christopher Nolan'ın olduğu bir aday listesinde kimse için kesinlikle ödül alacaktır diyemeyiz.

En iyi kadın oyuncu ödülü için öne çıkan isim ise bir gazetecilik hikayesi olan ve günümüz medya endüstrisine ve çalışanlarına yol gösterici nitelikte bulunan The Post filmindeki rolüyle Meryl Streep öne çıkıyor. Ancak Sally Hawkins'in de bu ödülü almak için bir hayli hevesli olduğunu belirtmekte fayda var. Lesley Manville ise Phantom Thread'deki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü eve götürebilir.

En iyi erkek oyuncu ödülünde ise Black Mirror'dan hatırladığımız Daniel Kaluuya ile Denzel Washington öne çıkıyor. Sizin favori filminiz ve oyuncularınız kimler