Oscar’da İlk Kez Bir Müslüman Ödül Kazandı!

Mahershala Ali, Moonlight (Ay Işığı) filmindeki rolüyle Oscar Ödülleri’ndeki En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Ali, Oscar’da ödül kazanan ilk Müslüman olarak tarihe geçti.

Bu yıl ki Oscar Ödülleri, tarihe geçecek olaylara sahne oldu. Önce büyük bir anons hatasıyla sosyal medyanın gündemine oturan Oscar Ödülleri’nde, Müslüman oyuncu Mahershala Ali’nin ödül kazanmasıyla da bir ilk gerçekleşmiş oldu.

Moonlight filmindeki rolüyle 2017 Oscar Ödülleri’nin En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Ali, Oscar’da ödül kazanan ilk Müslüman olara da tarihe geçti. Konuşmasında, ‘bu süreçte gösterdiği dirayet için eşime minnettarım’ diyen Ali’nin gerçek adı ise Mahershalalhashbaz Gilmore. 16 Şubat 1974 doğumlu olan oyuncu, ABD’de doğmasına rağmen daha sonra Müslüman olmayı seçmiş. Önceleri din değiştirmesi sebebiyle ailesiyle arası epey açılan oyuncu, daha sonra konuyu tatlıya bağlamayı başarmış.

Mahershala Ali’nin rol aldığı ve Oscar’a aday olan bir başka film daha var: Hidden Figures. Oradaki rolüyle ilgili de konuşan Ali, "Oradaki hanımların hikayesi anlatılmalıydı. Kızı olan bir baba olarak bu konuda farkındalık sağlamanın önemini daha iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.