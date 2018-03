Kripto para dünyasına artan ilgi yüzünden etraf, sayısız dolandırıcılık vakasıyla kaynamaya başladı. Ancak bu vakada Oscar ödüllü ünlü aktör Ryan Gosling’in de adı geçiyor. Kendisi MIROSKII isimli bir kripto para ekininin grafik tasarımcısı olarak, farklı bir karaktere hayat vermiş.

Kripto paralar, açık kaynak kodları olması nedeniyle her geçen gün artıyorlar. Bir kripto paranın girdiği piyasada büyüyebilmesi için gereken ise yatırım ve bağışlar oluyor. Bağışlar genelde değeri bulunan gerçek kripto paralarla gerçekleştiriliyor. Projeler, bu bağışlar karşılığında yeni üretilen kripto paradan belirli bir oranda bağışçılara veriyor. Ancak değerlenmesi için daha çok yatırım alması gerekiyor.

Yeni bir kripto paranın yatırım alması ve insanların yüzlerce birim arasından tercih nedeni olması için sağlam bir internet kampanyasına ihtiyacı oluyor. Bu kampanya ise oldukça şeffaf gerçekleştiriliyor. Genel olarak bir kripto paranın ardında kimlerin emeği geçtiyse onların listesi cafcaflı bir şekilde sunuluyor.

Dolandırıcılar, ilk yatırımları tamamen sahtte projelerden elde etmek için bu siteleri oldukça iyi bir şekilde tasarlıyorlar.

MIROSKII ismi verilen bir kripto para, baştan aşağıya dolandırıcıların projesi. Hatta Crysis oyunundaki nanosuit tanıtımlarını andıran bir klibi bile var:

İlk görüldüğünde etkilenmemek elde değil.

Kripto parada emeği geçenlere ve mevcut ekibe göz atmak istediğinizde, Kevin Belanger isminde bir tasarımcıyla tanışıyorsunuz:

Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere ya Ryan Gosling yeni rolüne hazırlanıyor ya da bu dolandırıcılar işi hiç bilmiyorlar.

Hikayenin en garip tarafı MIROSKII’nin şu zamana kadar 833 bin dolar yatırım almış olması. Bu kısım gerçekten Oscar’lık bir iş olmuş doğrusu. Bakalım Gosling’den ya da dolandırıcı ekipten söz konusu dolaylı skandal hakkında bir açıklama gelecek mi?

And the Oscar goes to, Öz Gosling Reklam ve Tabela LTD. ŞTİ.