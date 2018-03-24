Oscar'lı Filmlerde Yapılan 10 Büyük Hata

Oscar almayı başaran başyapıtlarda çekim sırasında yapılan 10 beklenmedik hatayı sizler için listeledik.

Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden birisi olan Oscar, hem oyuncular için hemde filmler için başarının üst noktası olarak görünüyor. Ancak her yıl büyük uğraşlar sonrasında Oscar almayı başaran filmlerde bile ufak hatalar bulunabiliyor. Son dönemde bilgisayar kullanımının armasıyla bu hatalar biraz azalmış olsa da, zaman zaman karşımıza çıkarak bizleri gülümsetebiliyor.

Her yıl düzenlenen ödül töreninin 90’ıncısı Türkiye saatiyle 5 Mart 04:00’da canlı olarak yayınlandı. ABD'nin Los Angelas kentinde bulunan Dolby Theater'da gerçekleşen törene cinsel istismar skandalları damgasını vurdu. Daha fazlasını ilgili haberimizden öğrenebilirsiniz, dilerseniz lafı fazla uzatmadan Oscar’lı filmlerde yapılan hatalara geçelim.

Titanik / Titanic

Devam filmlerinde aynı başarıyı yakalayamamış olsa da, Titanic ilk filmiyle hak ederek Oscar’ın sahibi oldu. Ancak güzel oyuncu Kate Winslet’in yüzündeki benin yeri set ekibinin gözünden kaçmış.

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü / The Lord Of The Rings: The Return Of The King

Benim için oldukça farklı bir yere sahip olan başyapıtın bu karesinde set ekibinden birini görüyoruz. Ayrıca film üçlemesinde ok yemeden ölen karakterler, converse giyen Gandalf ve uçak bulmakta mümkün.

Gladyatör / Gladiator

Beş Oscar’lı filmden beklenmedik şekilde at arabasının arkasındaki gaz tüpü dikkat çekiyor.

Forrest Gump

Robert Zemeckis, Forrest Gump filmiyle Oscar'a koşarken yapılan bu hatadan haberi yokmuş. Denizden çıkan karidesler temizlenmiş ve kuru, ancak diğer hatalar düşünüldüğünde çok küçük bir hata olduğunu söyleyebilirim.

Baba / The Godfather

Francis Ford Coppola’nın Baba serilerine kötü birşey söyleyemeyiz, o kadar kusur kadı kızında da olur. Ames Caan'nın oynadığı Sonny karakterinin, kayınçosu Carlo'dan intikam alırken attığı yumruk yaklaşık 10 cm uzaktan geçiyor.

Cesur Yürek / Braveheart

Burada set ekibinden birini görüyoruz. Ayrıca tarihte başrolümüz soylu bir aileden geliyormuş ve filmde William Wallace’ın idam edildiği tarihte hamile bıraktığı kız 13 yaşında olduğu için gerçeklik payı olmayabilir. Son olarak iskoçlar o dönemde pilili etek giymeye başlamamışlar.

Er Ryan'ı Kurtarmak / Saving Private Ryan

Steven Spielberg'in başyapıtlarından biri olan Er Ryan'ı Kurtarmak, pek çok eleştirmen ve İkinci Dünya Savaşı tanıklarının büyük beğenisini topladı. Ancak bu filmde de Giovanni Ribisi'nin canlandırdığı karakter yaralandığında ortaya çıkan protez gözlerden kaçmadı.

Milyoner / Slumdog Millionaire

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında oyuncunun soruyu okuduktan sonra izin alarak tuvalete gittiği kısım sizce ne kadar gerçekçi olabilir?

Aşık Shakespeare / Shakespeare In Love

Dönem filmi çekerken en büyük sıkıntı etrafta günümüze ait şeylerin tamamını ortadan kaldırmaya özen göstermek. William Shakespeare'in Verona'yı botla kovaladığı sahnede modern bir tekne bulunuyor.

Rüzgar Gibi Geçti / Gone With The Wind

Rüzgar Gibi Geçti filminde kullanılan gaz lambasının elektrikli oluşu gözlerden kaçmadı. Ayrıca o yıllarda günümüzde olduğu gibi izleyenler hata aramak yerine filmi izledikleri için hata çok daha sonra ortaya çıktı.