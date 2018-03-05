Gary Oldman Telefonların Çocuklara Zarar Verdiğini Düşünüyor

En iyi erkek oyuncu kategorisinde Oscar ödülü alan Gary Oldman, çocukların telefon kullanımıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Daha önce HTC reklamlarında oynayan oyuncunun açıklamaları dikkat çekici.

Teknoloji, hayatımızın her alanına girmeye başladı. Gary Oldman, insanlığın akıllı telefonlarına gömülü bir şekilde yaşamasını geleceğimiz için bir tehdit olarak görüyor. "Çocukların tüm zamanlarını telefonlarla geçirdiği bir zamandayız, ve bu onlara hiçbir fayda sağlamıyor." diyen Oldman, yeni nesil için endişeli olduğunu söyledi.

Oldman'in bu konuda kısmen haklı olduğunu düşünüyorum. Kendilerine ve dünyaya faydalı olacak işler yapmak yerine; tüm zamanını telefonlarında video izleyerek, oyun oynayarak geçiren bir nesil yetişiyor. Faydalı işler yapanlar da yok değil tabii, ancak ciddi birer azınlık durumundalar.

Gary Oldman, daha önce HTC reklamında oynamıştı. İlginç reklamda, sürekli "bla bla bla..." şeklinde tekrarlayan sözler söyleyen Oldman, reklamın sonunda "Benim söylediklerim önemli değil, çünkü yeni HTC One kendi tercihini yapanlar için tasarlandı." diyerek güzel bir reklama imza atmıştı. Başarılı satış rakamlarına ulaşan HTC One M8, zamanının en iyi telefonlarından biri olarak akıllarda kalmayı başardı.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce çocukların telefon kullanımı, Oldman'in belirttiği gibi gerçekten korkutucu düzeyde mi? Bu sorunun önüne geçmek için neler yapılabilir?