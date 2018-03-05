Bu sene 90’ıncısı düzenlenen Oscar törenlerine “En İyi Film” ödülü “The Shape of Water” filminin oldu.

Geçen sene yaşanan "En İyi Film" krizinin ardından 2018’de yeniden düzenlenen Oscar ödülleri, sahiplerini buldu. Geceye 13 dalda aday olarak damga vuran The Shape of Water, beklentileri karşılayıp “En İyi Film” seçilirken, beraberinde 3 Oscar ödülü daha kazanarak toplamda 4 Oscar ödülü kazandı.

Bu sene 90'ıncısı düzenlenen Oscar ödül töreninde, ünlü Amerikalı şovmen Jimmy Kimmel sunuculuk yaptı. Törende yine birbirinden iddialı filmler yarışırken, 13 farklı dalda aday olarak dikkatleri üzerine çeken The Shape of Water (Suyun Sesi) “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” gibi iki prestijli Oscar’ın sahibi oldu. Bu iki Oscar dışında “En İyi Film Müziği” ve “En İyi Prodüksiyon Tasarımı” dalında da galip gelen yapım, Oscar’dan mutlu sonla ayrılan film oldu.

Guillermo del Toro’nun yönetmenliğini yaptığı The Shape of Water, 90. Oscar Akademi Ödülleri’nin en önemli adaylarından biriydi. 13 farklı dalda oscar adaylığı ile şansınız bir hayli artıran film, tüm geceye damgasını vurmayı başardı.

Guillermo del Toro Kontrol Etti

Guillermo del Toro, “En İyi Film” ödülünü almadan önce geçen sene yaşanan “yanlış film krizine” bir hatırlatma yaparak açıklanan kağıdı kontrol etti -eğlenceli bir detaydı-. Gecenin bu renkli olaylarının dışında, yapımcı Harvey Weinstein’le başlayan ve tüm Hollywood’u etkisi altına alan cinsel taciz ve cinsiyet eşitsizliğine karşı “Time’sUp” ve MeToo” hareketleri devam ettirildi.