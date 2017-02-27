Oscar Ödülleri Büyük Bir Fiyasko İle Sahiplerini Buldu!

Oscar Ödülleri dün gece sahiplerini bulurken “En İyi Film” dalındaki anons sırasında yaşanan fiyasko geceye damgasını vurdu.

Sinema sektörünün en büyük ve en prestijli ödül töreni olan Oscar’da adaylığı ile ödül töreninin gözdesi olan La La Land’in yanı sıra en iyi film ödülü de beklentilerin aksine Moonlight’a gitti.

Ancak ödüllerden daha çok gecenin en önemli ödülü olan “En İyi Film” dalında yaşanan fiyasko, etkinliğe damgasını vurdu. Bu ödülü anons edecek olan Warren Beatty büyük bir hata ile La La Land’in kazandığını belirtirken aynı zamanda La La Land ekibi de sahneye çıkarak teşekkür konuşmasını yapıyordu. Ancak hatayı kısa sürede fark eden ekip, ödülün sahibinin La La Land değil, Moonlight olduğunu duyurdu.

Bunun dışında genel olarak La La Land, Moonlight, Manchester by the Sea ve Arrival arasında dağılmış gibi görünen ödüllerin tamamı ise şu şekilde;

89. Akademi Ödülleri;