Oscar Ödülleri Büyük Bir Fiyasko İle Sahiplerini Buldu!

Sinema sektörünün en büyük ve en prestijli ödül töreni olan Oscar’da adaylığı ile ödül töreninin gözdesi olan La La Land’in yanı sıra en iyi film ödülü de beklentilerin aksine Moonlight’a gitti.
Ancak ödüllerden daha çok gecenin en önemli ödülü olan “En İyi Film” dalında yaşanan fiyasko, etkinliğe damgasını vurdu. Bu ödülü anons edecek olan Warren Beatty büyük bir hata ile La La Land’in kazandığını belirtirken aynı zamanda La La Land ekibi de sahneye çıkarak teşekkür konuşmasını yapıyordu. Ancak hatayı kısa sürede fark eden ekip, ödülün sahibinin La La Land değil, Moonlight olduğunu duyurdu.
Bunun dışında genel olarak La La Land, Moonlight, Manchester by the Sea ve Arrival arasında dağılmış gibi görünen ödüllerin tamamı ise şu şekilde;
89. Akademi Ödülleri;
- En İyi Film: Moonlight
- En İyi Kısa Film: Sing
- En İyi Belgesel: O.J.: Made in America
- En İyi Kısa Belgesel: The Wite Helmets
- En İyi Yabancı Film: The Salesman
- En İyi Animasyon: Zootopia
- En İyi Kısa Animasyon: Piper
- En İyi Erkek Oyuncu: Casey Affleck (Manchester by the Sea)
- En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone (La La Land)
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali (Moonlight)
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis (Fences)
- En İyi Yönetmen: Damien Chazelle (La La Land)
- En İyi Senaryo: Manchester by the Sea
- En İyi Kurgu: Hacksaw Ridge
- En İyi Uyarlama Senaryo: Moonlight
- En İyi Film Müziği: City of Stars (La La Land)
- En İyi Görüntü: La La Land
- En İyi Prodüksiyon: La La Land
- En İyi Ses: Arrival
- En İyi Miksaj: Arrival
- En İyi Saç ve Makyaj: Suicide Squad
- En İyi Kostüm Tasarımı: Fantastic Beast and Where to Find Them
- En İyi Dijital Efekt: The Jungle Book