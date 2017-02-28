Oscar'daki Ödül Skandalına Sebep Olan Kişi Belli Oldu!

2017 Oscar Ödülleri’ndeki En İyi Film Ödülü’nün yanlışlıkla La La Land filminin ekibine verilmesine sebep olan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Daha önce de söylemiştik 2017 Oscar Ödülleri, ‘En İyi Film Ödülü’nün yanlışlıkla başka bir filme verilmesi’ şeklinde anılacak diye. Dün yaptığımız haberimizde, Warren Beatty’nin kendisine verilen yanlış zarfı önce bir duraksadıktan sonra okumayıp yanındaki Faye Dunaway’e uzattığını ve Dunaway’in de söz konusu fiyaskoya imzayı attığını belirtmiştik fakat zarfı kimin verdiğini bilmiyorduk. O kişinin kim olduğu ortaya çıktı: ABD’li ünlü oyuncu Matt Damon’a benzerliğiyle çeken Brian Cullinan.

Oscar Ödül törenlerindeki oylama sürecini yöneten danışmanlık firması PricewaterhouseCoopers (PwC), zarfı karıştıran kişinin şirketin deneyimli çalışanlarından Cullinan olduğunu belirtti. PwC, yapılan bu hatadaki tüm sorumluluğun kendilerinde olduğunu duyurarak hem La La Land hem de Moonlight ekibinden ayrı ayrı özür dileyerek şu açıklamayı yaptı: Warren Beatty, Faye Dunaway, sunucu Jimmy Kimmel, yayıncı kanal ABC ve Akademi'den içtenlikle özür diliyoruz. Yapılan hatada hiçbirinin suçu yok."

Cullinan’ın 32 yıldır PwC’de çalıştığı ve zarf karışıklığından dakikalar önce En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Emma Watson’la kuliste fotoğraf çektirip Twitter’da paylaştığı ortaya çıktı. Skandalın ardından yaptığı paylaşımı silen Cullinan, asıl görevini yapmak yerine kulis kulis dolaşıp ünlülerle fotoğraf çekmek gibi ‘boş işlerle’ uğraştığı için sosyal medyada ağır şekilde eleştirildi.