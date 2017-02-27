Oscar Ödülleri'ndeki Yanlış Anonsun Sebebi Belli Oldu!

89. Oscar Ödül Töreni’nde Moonlight filminin kazandığı En İyi Film ödülünün yanlış anonsla La La Land’e verilmesinin sebebi belli oldu.

Bu sabah paylaştığımız haberimizde hem Oscar Ödülleri’ni kazanan adaylardan hem de büyük bir hata ile En İyi Film ödülünün yanlış filme verilmesinden söz etmiştik. Aradan geçen zamanın ardından buna neyin sebep olduğu da ortaya çıktı.

Ödüllerde her kategori için iki zarf bulunuyor. İki kişi oyları sayıyor ve kazananların kim olduğunu önceden biliyor. Kazananların isimlerinin yer aldığı zarflardan oluşan bir kutu var. Bu kutu, diğer sete bir şey olursa diye yedekte tutuluyor.

PricewaterhouseCoopers'tan yetkililer ise, Oscar sahnesinin sağında ya da solunda ödülü sunacak ünlüler sahneye çıkmada önce onlara zarfları vermek için ayakta bekliyorlar. Emma Stone, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldıktan sonra aynı ödülün olduğu diğer zarf, yanlışlıkla En İyi Film Ödülü’nü vermek için sahneye çıkan Warren Beatty’ye veriliyor. Baetty’nin bu esnada zarfı açtıktan ve kartta yazan ismi gördükten sonra zarfın içini başka bir kart olup olmadığını kontrol etmek için zaman kazanmaya çalıştığı da hissediliyordu. Beatty, kafası karışık bir şekilde zarfı oyuncu Faye Dunaway’e uzattı ve hiç beklemeden kartta yazan La La Land ismini okudu.

Beatty, yaşanan bu durumun ardından şu açıklamada bulundu: "Sana ne olduğunu anlatmak istedim. Zarfı açtım ve Emma Stone, La La Land yazıyordu. Bu yüzden Faye'e bu kadar uzun süre baktım, ve sizlere [seyircilere doğru], komik olmaya çalışmıyordum." Ödül törenini sunan Jimmy Kimmel de sonradan, karışıklığın karttaki isimden kaynaklandığını teyit etti. Kimmel, "Kafa karıştırıcı bir şeyler olduğu açıktı, biz de insanları bekleterek acı çektirmek için sevimlilik yaptığını sandık. Gerçekte neden Stone'un isminin kartta olduğunu anlamaya çalışıyordu" şeklinde konuştu.

La La Land filminin ortak yapımcısı Jordan Horowitz, ödülü almak için çıktığı sahnede kartı okuyarak mikrofondan şu açıklamayı yapmıştı: "Arkadaşlar çok üzgünüm, hayır, korkunç bir hata var. Moonlight, arkadaşlar En İyi Film Ödülü'nü siz kazandınız. Bu bir şaka değil. En İyi Film Ödülü Moonlight'ın."