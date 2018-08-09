Oscar Ödüllerine 'En İyi Popüler Film' Kategorisi Eklenecek

Sinema dünyasının en önemli ödülü sayılan ve 'Oscar' olarak bilinen ABD'deki Akademi Ödüllerine, 'en iyi popüler film' kategorisinin ekleneceği açıklandı.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinden yapılan açıklamada, Oscar ödülleri için birtakım değişikliklere gidileceği ifade edilerek, ödüllere 'en iyi popüler film' kategorisinin ekleneceği bildirildi.

Akademinin kararı ile, izlenme ve hasılat rekoru kıran filmlerin de ödül için yarışmasına imkan sağlanacağı belirtildi.

Bu değişikliğin ne zaman uygulamaya konulacağı ve aday olabilmek için ne gibi zorunluluklar olacağı ile alakalı ise henüz bir bilgi verilmedi.

Oscar ödüllerine, en son 2001 senesinde 'En iyi animasyon filmi' kategorisi eklenmişti.

İlki 16 Mayıs 1929 tarihinde gerçekleştirilen Oscar Ödülleri töreni, günümüzde yüz milyonlarca kişinin canlı olarak izlediği görkemli bir medya gösterisine dönüşmüş durumda.