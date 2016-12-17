Oscarlı Oyunculara Taş Çıkarırcasına Ölü Takliti Yapan Yılan!

Drama kategorisinde en iyi oyuncu ödülü bu yılan arkadaşa gidiyor.

Amatör bir herpetolog olan Eric Johnson, Teksas'ta bulduğu ve 'zararsız' sınıfında bulunan yılanlardan olan indigo yılanını inceleyerek tanıtmayı amaçlamaktaydı.

Fakat yılanı yakalayan Johnson, muhtemelen hayatının en ilginç anlarından birini yaşadı. Kendini tehlikede hisseden yılan, enteresan bir savunma mekanizmasını devreye soktu; ölü takliti yapmak. Bir anda haraket etmeyi durduran yılan, ağzını açık bırakarak resmen en sağlam oyunculara taş çıkaracak bir performans sergilemiş.

İşin enteresan kısmı ise bu yılanların daha önceden böyle bir şey yapabildiğinin bilinmemesi. Kanada'daki Victoria Üniversitesi'nde görev yapmakta olan ve yılan uzmanı olarak bilinen Patrick Gregory, bir yılanın bu tarz bir davranışta bulunduğunu ilk defa gördüğünü söylemekte. Hatta Gregory, indigo yılanları konusunda sadece 2010 yılında çalışma yapan bir araştırmacının sadece ''tehlike durumunda ölü takliti yapabilirler'' notunu düştüğünü belirtmekte.