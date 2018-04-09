Osmanlı’dan Kalma Erotik El Yazması Açık Artırmaya Çıkıyor

Osmanlı dönemininde soylu bir kişiye ait olduğu düşünülen 209 sayfalık erotik el yazması, açık artırmayla yeni alıcısını bulacak.

Döneminin en güçlü devletlerinden olan Osmanlı İmparatorluğu, bu devasa gücüyle beraber günümüze pek çok önemli tarihi eser bıraktı. Bu tarihi eserler arasında en dikkat çekicileri de sanatsal çalışmalar oldu. Lale Devri gibi bir dönemden geçen bir imparatorluk olduğu düşünülürse, Osmanlı'nın sanat konusunda ne kadar önemli bir imparatorluk olduğunu görebiliriz.

Osmanlı İmparatorluğu’nda çizildiği düşünülen ve sarayın güçlü isimlerinden olan birisine ait olduğu tahmin edilen bir kitap var. İçeriği erotik el yazmalarıyla dolu kitap, şimdi İngiltere Sothaby’s müzayede evinde açık artırmayla satışa sunuluyor. Londra’da açık artırmaya çıkacak 200 yıllık resimli el yazması kitabının yaklaşık 350 bin Sterlin (2 milyon TL)’den alıcı bulması bekleniyor.

Tuhfet ül-Mülk adlı el yazmasının, dönemin soylu isimlerinden birine ait olduğu düşünülüyor. Bu kişinin ismi tam olarak bilinmese de, kitapta tasvir edilen bir kişinin kitabın sahibi olduğu tahmin ediliyor. Dünyanın cinsel olarak en açık el yazma kitaplarından biri olduğu açıklanan bu kitap ve kitabın sahibi hakkında Times gazetesine konuşan Lucy Bannerman, “İsmi bir sır. Kıyafetleri üzerinde olduğu zamanlar, Osmanlı sarayında önemli biri olduğu izlenimini veriyor. Seks yaşamını konu edinen seçkin el kılavuzuna bakıldığında, gerçekten de gençlik yıllarını keyifli geçirdiği anlaşılıyor” dedi.

Sotheby’s Müzayede Evi'nde açık artırmayla satışa sunulacak Osmanlı dönemine ait kitap için “Bu en üst düzey kalitede erotik illüstrasyon” diyen Bannerman, bir kişinin kitabın içinde 85 farklı minyatürde yer aldığını açıkladı. Beyaz bir kumaşla çevrili lacivert bir sarığı olduğunu söyleyen Bannerman, kim olduğunu tespit edemediklerini, ancak padişahın yakın çevresinden olduğunu açıkladı.

209 sayfanın yer aldığı kitapta, hem heteroseksüel hem de homoseksüel ilişkilerin yer aldığı belirtildi. Kitabın kime ait olduğu bilinmiyor ancak çizilen resmin kalitesi, kullanılan parşömen ve kağıtlar ve elbette çizimlerde yer alan görüntüler kişinin son derece zengin biri olduğunu gösteriyor. Kitap, 25 Nisan’da açık artırmayla yeni sahibini bulacak.