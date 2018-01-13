Osram, Gece Sürüşü Kabusuna Son Verecek Bir Far Üretti!

Aydınlatma şirketi olan Osram, 1024 adet LED ışığı bir araya getirerek diğer sürücüleri geçici kör etmeyi önleyen farlar tasarladı.

Gece yolculuğu yaptıysanız muhtemelen çoğunuzun başına şöyle bir problem gelmiştir: Boş bir yolda, aniden karşı taraftan gelen araç sürücüsünün farları, gözünüzü alır ve anlık olarak geçici körlük yaşayarak, her yeri bembeyaz ardından simsiyah görebilirsiniz. Bu problem için LED ışıklar üzerinde çalışmalar yapan Osram firması, bir çözüm yolu üretti.

Osram firması, 1024 tane LED kullanarak, araçlarda kullanılmak üzere, Eviyos far sistemini icat etti. Eviyos far, milisaniyede anında açılıp kapatılan 1,024 bağımsız LED'den oluşur. Yaklaşmakta olan otomobillerin yerlerini tespit edebilen sensörlerle oluşturulan farlar, gelmekte olan sürücüyü doğru anda tespit ederek, kör edecek ışık bölümünü hassas bir şekilde gizleyerek problemi ortadan kaldırır.

Canlı bir demoda farların çalışma prensibi gösterildi ve dikkat çekici bir gecikme göstermedi, farlar gördüğü araçları tespit edip hızlı bir şekilde gerekli tepkileri verdi. İcat edilen bu farlar gece sürüşlerinde büyük bir kolaylık oluşturacağa benziyor ama bir problem var. LED ışıklar tarafından oluşturulan bu farların kullanımı şimdilik Dünya üzerinde yasal değil ve üretimi tam olarak başlamadı. Bunların yasallaştırılması durumunda Audi gibi otomobil firmalarının bu sistemi kullanmaya hazır olduğu biliniyor.