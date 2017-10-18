ÖSYM Başkanı Açıkladı: Sınav Ücretleri Düşürüldü

ÖSYM Başkanı'ndan müjdeli haber geldi. Üniversite giriş sınavı ücretleri düşürüldü. Ayrıca geçen sene binlerce insanın hayatıyla oynayan 15 dakika kuralı kaldırıldı.

Geçtiğimiz yıl binlerce öğrencinin hayatıyla oynayan 15 dk kuralı, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in yaptığı açıklamayla resmi olarak kaldırıldı. 15 dk kuralı, ilk defa geçen sene kullanılan ve öğrencilerin sınav başlamadan 15 dk önce binanın içerisinde yer alması gerektiğini içeriyordu. Yani, 10.00’da başlayacak sınava en geç 9.45’e kadar alım yapılıyordu. Bunu bilmeyen veya trafikten dolayı sıkıntı yaşayan binlerce insan sınava girememiş ve belki de hayatlarının en büyük bir zaman kaybını yaşamışlardı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer yaptığı açıklamalarda değişen sınav sistemine değindi. Sınavın girişi, süresi ve ücretleri konusunda açıklama yapan Özer, sınav ücretlerinin azaltıldığını belirtti.

Hürriyet gazetesine konuşan Özer, sınav başvurularına Mart ayında başlayacaklarını, sınavın ise Haziran ayında Ramazan’dan sonra yapılacağını belirtti. Genelde Mart ayında yapılan YGS’nin kaldırılması ve sınavların tamamen yaza taşınması ile öğrenciler hem daha uzun süre çalışma fırsatı bulacak hem de son senelerini daha faydalı kullanabilecekler.

Adayların bir başka şikayeti olan giriş ücretleri konusunda da bir düzenleme yaptıklarını belirten Özer, konuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtti. Özer, 15 dakika kuralı ve sınav ücretleri konusunda şu açıklamaları yaptı; “15 dakika kuralı kalktı, adaylar artık geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sınav başlama saati 10.00’a kadar sınava girebilecek. Bu saatten sonra gelenler sınava alınmayacak. Sınav ücreti daha önce 160 TL civarındaydı. Biz iki sınav için 120 TL almayı planlıyoruz. YGS 60 TL, LYS’nin her biri 40 TL idi. Bir öğrencinin cebinden yaklaşık 160 TL para çıkıyordu. Şimdi daha az çıkacak.”

Mahmut Özer’in açıklamaları öğrencilerin biraz daha rahatlamasına yol açtı. Değişen sistemden dolayı kafalarda çok fazla soru işareti bırakan bazı konular da bu açıklamalar ile çözülmüş oldu.