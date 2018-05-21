ÖSYM, Son 19 Yılın Sınav Sorularını ve Cevaplarını Yayınladı!

Öğrenciler için çıkmış sorular üzerinden ders çalışmak oldukça etkili bir yöntem. Bildiğiniz gibi geçmiş senelerin sorularını bulmak biraz çetrefilli olabiliyordu. Bu konuda öğrencileri rahatlatacak bir çözüm üretildi.

Bugün itibarı ile Ölçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi sitesi üzerinden, son 19 yılda ÖSYM tarafından düzenlenen bütün sınavlar tek bir sayfa üzerinden paylaşıldı. 1999 yılından beri sınavlarda çıkan bütün sorular, siteye cevaplarıyla birlikte yüklendi.

1999 - 2009 yılları arasında tek aşamalı, sonraki yıllarda ise iki aşamalı olarak yapılan sınavlara olan erişim, öğrencileri oldukça memnun edecektir.

Şu an için Yükseköğretime Geçiş Sınavları (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) ait soru ve cevaplar yayınlanmış durumda. Çok yakın zamanda düzenlenen diğer sınavların soru ve cevaplarının da online olarak yayınlanması bekleniyor.

2013 yılında yayınlanan resmi kararnameye göre, sınavların yalnızda %10'luk dilimi internette yayınlanabiliyordu. Bu sayede öğrenciler için de yeni bir çalışma kaynağı oluşmuş oldu. Sizler de sorulara ve cevaplara erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.