ÖSYM, YGS’ye Girecek Adaylara Özel Bir Animasyon Hazırladı

ÖSYM, 12 Mart’ta yapılacak YGS’ye girecek adaylar için özel bir animasyon hazırladı. Animasyon, öğrencilerin sınav öncesi bazı tedbirleri almaları açısından önem gösteriyor.

YGS’ye şunun şurasında 1 aydan daha kısa bir süre kaldı. Biz de size bu zorlu süreçte yardımının dokunabileceği bazı içerikler hazırlayarak YGS’de başarılı olmanıza katkıda bulunmaya çalışmıştık. Eğer yapmanız gerekenleri yaptıysanız ve kalan bu kısa sürede de yapmaya devam ederseniz, sanırım istediğiniz sonuçları elde edeceksiniz. Fakat sınav günü unutmamanız gereken bazı şeyler var; ÖSYM, bu konuda sizler için özel bir animasyon hazırladı.

Sınavın olduğu gün yapılacak kahvaltının dahi önemli olduğuna dikkat çekilen animasyonda, sınava giriş belgelerinin yanınızda bulunduğundan emin olmanıza, sınav salonuna girişte yanınızda bulunması ve bulunmaması gereken materyallere de vurgu yapılıyor.

ÖSYM’nin hazırladığı 5.45 saniyelik videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.