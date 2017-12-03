OSYM, YKS'ye İlişkin Örnek Soru Kitapçığı Yayımladı

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) ilişkin örnek soru kitapçığını osym.gov.tr üzerinden yayımladı.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla üniversiteye giriş sistemi değişmiş ve YKS adı verilen yeni bir sistem uygulamaya konulmuştu. Konuyla ilgili olarak çalışmalarını sürdüren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ilk oturuma ilişkin örnek soru kitapçığını yayınladı. Kitapçığa buradan erişebilirsiniz.

Kitapçıkta toplamda 125 soru bulunuyor. Bunların 40 tanesi Türkçe, 40 tanesi matematik, 25 sosyal bilimler ve 20 adet fen bilimleri olarak karşımıza çıkıyor.

YKS'nin birinci oturumu olan TYT, 23 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek, dil oturumu ise 24 Haziran tarihinde yapılacak. Sınav başvurularının 1 ile 21 Mart tarihleri arasında yapılacağı belirtilirken geç başvuruların 4 Nisan'da yapılacağı söyleniyor. Sınav sonuçları ise 31 Temmuz tarihinde açıklanacak.