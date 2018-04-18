Ötanazi Makinesi ile Ölüm Nasıl Gerçekleşecek?

Hollanda'da düzenlenen Cenaze İşleri Fuarı’nda sergilenen intihar makinesi Sarco'nun tasarımcıları, makinenin insanları nasıl öldüreceğini açıkladı.

Hollandalı tasarımcı Alexander Bannink ve ötanazi yanlısı olduğu bilinen "ölüm doktoru" lakaplı Avustralyalı Philip Nietsckhe tarafından tasarlanan Sarco adlı intihar makinesi, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Cenaze İşleri Fuarı’nda ilk kez sergilendi.

Tasarladıkları makinenin hayatını sonlandırmak isteyen insanlara acı çekmeden ölme imkanı sunduğunu belirten Nietsckhe, ‘’İnsanlar hafif bir baş dönmesi hissedecek, ardından hızla şuurunu kaybederek ölecek.’’ dedi.

Fuarda makinenin yalnızca bir maketi sergileniyor. Fakat ziyaretçiler diledikleri takdirde sanal gerçeklik gözlükleri ile makineyi test etme fırsatı yakalıyorlar. Makinenin iki tasarımcısı, Sarco’nun çalışan versiyonunun yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Sarco, dış dünyadan tamamen yalıtılmış nitrojen ile çalışan bir kapsülden oluşuyor. Kapsüle giren kişi ölmeden önce dilediği manzarayı görüntüleyebiliyor. Son olarak gaz akışını başlatmak için bir düğmeye basan kişi, böylece hayatını sonlandırmış oluyor.

İntihar makinesinin halka açık bir fuarda sergilenmesi ise Hollanda’da büyük tartışmalara yol açtı. 113 İntiharı Önleme Vakfı sözcüsü Anke Wammes, böyle bir makinenin halka açık olarak sergilenmesinin intihar etmeyi normal bir eylem gibi gösterdiğini söyledi.