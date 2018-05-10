Ötanazi Kararı Alan 104 Yaşındaki Bilim İnsanı, Hayata Veda

Aldığı bu kararla büyük tartışmalara neden olan 104 yaşındaki Avustralyalı bilim insanı David Goodall, hayata gözlerini yumdu. Ölümünden yalnızca birkaç saat önce bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını cevaplayan Goodall, "Artık yaşamak istemiyorum, hayatı sona erdirme şansım olduğu için mutluyum" demişti.

'Yaşam standartlarının kötüleştiği' gerekçesiyle bu ay içinde İsviçre'de ötanazi istediğini açıklayan 104 yaşındaki David Goodall, Avustralya'nın en yaşlı bilim insanı sıfatını taşıyordu. David Goodall'ın bu kararı, ötanazinin yasal olmadığı Avustralya'da tartışmalara yol açmıştı. 104 yaşındaki ekolojist, ortaya çıkan tartışmalar üzerine ötanazinin yasal olarak uygulanabildiği İsviçre'nin Basel kentinde bir basın toplantısı düzenlemiş ve ötanazi yanlılarıyla beraber çıktığı bu toplantıda (ölümünden yalnız birkaç saat önce) medya mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Ötanazi işleminin iğneyle gerçekleştirileceğini ve bu sırada kimi aile üyelerinin de kendisinin yanında olacağını söyleyen Goodall, "İnsan istediği zaman ölmeyi seçebilmeli, bu kesinlikle serbest olmalı" şeklinde konuşmuştu. David Goodall'ın basın toplantısında giydiği, üzerinde 'Utanç verici yaşlanma' yazılı kazağı da, bir hayli dikkat çekiciydi.

"Bu yaşa kadar yaşadığım için üzgünüm" diyen Goodall; aldığı ötanazi kararına yönelik olarak, "Son 6 senedir görme, son 1-2 sene içerisinde de duyma yeteneğim düşüş gösterdi. Artık yaşamak istemiyorum, hayatı sona erdirme şansım olduğu için mutluyum" açıklamasında bulundu.

Hayatının son anlarında dinlemek için herhangi bir müzik seçip seçmediği sorulduğunda ise bu konuyu pek düşünmediğini ifade eden Goodall, "Şayet bir müzik seçeceksem; bu, Beethoven'ın 9. Senfonisi'nin final kısmı olurdu" dedi ve hemen ardından 9. Senfoni'nin final bölümü olan 'Ode to Joy'dan bir bölümü Almanca seslendirdi. Goodall'ın bu performansı uzun alkışlara neden oldu.

Bu basın toplantısının ardından, David Goodall'ın saat tam 12.30'da hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Haberi Twitter hesabından duyuran ötanazi yanlısı aktivist Philip Nitschke, "Bugün saat 12.30'da, 104 yaşındaki profesör David Goodall, İsviçre Basel'deki Life Cycle kliniğinde Nembutal enjekte edilerek huzur içerisinde öldü" ifadelerini kullandı.