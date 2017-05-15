Zihinsel sağlık alanındaki en büyük engellerden olan yanlış iletişim yolları, robotik teknolojiler sayesinde tarih olmaya başladı.

Otizmin kaynağına yönelik araştırmalar devam ederken, problemlerin genetik mi yoksa çevresel etmenlerden mi kaynaklandığı henüz anlaşılamıyor. Normal bireylerden farklı olarak, çevrelerindeki uyarılara çok daha açık olan otizmli bireyler, iletişim kurmakta sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Onlarla çok farklı bir şekilde, rahatsızlık vermeden konuşmak gerekiyor. Aslında daha önce haberini yaptığımız örnekteki gibi oldukça başarılı bireyler bile olabiliyorlar:

New York'taki Rutgers Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, özel rehabilitasyon sınıflarındaki öğretmenlere yardımcı olmak için bir “sosyal robot” geliştirdiler. Robot, öğrencileri tanımak için duygu analizleri yapabiliyor ve kişiye uygun bir iletişim temelinde konuşmaya yardımcı oluyor. Örneğin, üzgün olan bir öğrenciye bunun sebebini sorabiliyor ve bu verileri eğitmenlere raporluyor.

Elbette, bir insanın insanı dinlemesi daha doğru değil mi? sorusu akıllara gelebilir; ancak birçok öğrenci ile ilgilenen eğitmenler, bazen öğrencilerini dinledikleri anı kaydedemiyor. Başta otizm gibi özel bir duruma sahip olan çocukların bu tip verileri oldukça değerli durumda.

Ayrıca eğitmen figürünün böyle özel çocuklarda bir otorite figürü olmaları, kendilerini açmalarını engelleyen bir diğer önemli husus. Daha düzgün ve bilimsel veriler, söz konusu çocukların gelişimine yönelik doğru adımların atılmasını da kolaylaştırıyor.

Robotik teknolojiler tıpkı Robota projesinde olduğu gibi, zihinsel sağlık alanında kullanılmaya başlandı. Bu sayede kaynağı henüz bilinmeyen otizm gibi özel durumlarla başa çıkmak gittikçe kolaylaşacaktır.