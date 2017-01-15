Bir elektrikli otomobilin Veyron gibi bir canavarı drag yarışında ezip geçmesi kulağa ne kadar gerçekçi geliyor bilemiyoruz. Ancak durum tam olarak da bu.

Elektrikli otomobiller otomobil sektörünü yavaş yavaş ele geçirmeye devam ediyor fakat bu araçların performansları, çoğu kullanıcının kafasındaki soru işaretlerinden biri. Ancak, elektrikli otomobillerin de neler yapabileceğini gösteren, ciddi derece sağlam araçlarla da karşılaşmıyor değiliz.

Buna örnek olarak gösterebileceğimiz en sağlam araç, Rimac Concept One. 1073 beygir ve 1,600Nm tork üreten motor ile, 0'dan 100'e sadece 2.6 saniyede çıkan Rimac, ne kadar sağlam olduğunu kendisi gibi bir başka canavarı yenerek göstermiş.

Bugatti'nin efsane aracı Veyron ile drag yarışına tutuşan Rimac, kelimenin tam anlamıyla Veyron'a toz yutturuyor.