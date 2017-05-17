Otomattan Kola Alır Gibi Lüks Araba Satın Aldığınız Bina!

Singapur'da açılan araba satış mağazası, istediğiniz arabayı otomattan seçmenizi sağlıyor.

Singapur’da gelecekten geldiğine inanacağınız bir yer var. Lüks otomobil satışına ev sahipliği yapan bina, Autobahn Motors tarafından kontrol ediliyor ve içerisinde 60 tane lüks spor araba bulunuyor. Singapur’da lüks araba satın almak, yeni bina sayesinde otomattan bir kutu kola almak gibi bir şey olacak. Güneydoğu Asya’da bulunan ülke, dünyanın en büyük araç otomat makinesine sahip.

Autobahn Motors’un başarılı girişimi sayesinde normal araba mağazalarından araba satın almak yerine, 15 katlı bir binadan içecek seçer gibi araba seçebilirsiniz. Şirket yaptığı açıklamada, “Bir sürü otomobil depolama gereksinimimizi karşılama ihtiyacı duyduk. Aynı zamanda, yaratıcı ve yenilikçi olmak istedik” dedi.

Aralık ayında açılan araba otomat, içerisinde Ferrari, Bentley, Porsche gibi dünyanın en lüks araçlarına ev sahipliği yapıyor. Arabayı satın alan kullanıcılar, aldıktan 2 dakika sonra binadaki asansör yardımı ile aracı teslim alabilirler.

İnsan sayısının artması ile birlikte dünyaya yayılmak yerine belirli alanda uzun katlı binalara yönelen insanlar, bu şekilde dünyanın doğasını yeniden koruma altına alabilirler. Böyle bir proje, benzer projelerin gelişmesini sağlayacak gibi duruyor.