90'ların Sonundan 2011'e kadar üretilmeye devam eden Pagani Zonda'nın özel üretim aracı tanıtıldı. Bu aracı aldığınızda sizin gibi bu aracı süren yalnızca 2 kişi olduğunu bilmelisiniz.

Hız tutkunlarının çok seveceği Pagani Zonda HP Barchett, Pebble Beach’de ortaya çıktı. Şirketin kurucusu Horacio Pagani ve ekibi tarafından şirketin 60’ıncı doğum gününe özel olarak yalnızca 3 adet üretilen araç, son 3 Zonda’dan birisi.

Orijinal aracın tasarımına sadık kalan canavar, karbon-titanyum bileşenler bulundurarak hafif kalırken sağlamlığını da korumaya devam ediyor.

Son derece dikkat çekici bir eğimi bulunan yan camla birlikte tekerlekten koltuklara kadar her yerde gördüğümüz şık mavi tasarımı ve fildişi renginde koltukları bulunuyor. Direksiyona baktığımızda da bizleri, aracın tüm tasarımına uygun renkler karşılıyor. Mavi ve ahşap renklerini gördüğümüz direksiyonun üzerinde pek bir şey bulunmazken, bu haliyle çok klas durduğunu söylemek gerekiyor.

Pagani Zonda HP Barchett’in gücüne geçtiğimizde artı ileri manuel şanzıman bizleri karşılıyor. Mercedes-AMG V12 motorundan güç alan araçta, seramik Brembo frenler yer alıyor. Araç hakkında bilinen bilgiler bu şekilde. 2000'li yılların ünlü aracı Pagani Zonda’yı bu şekilde görmek çok güzel. Peki 90’lı yıllardan günümüze kadar çıkan tüm arabalar göz önüne alındığında, “en şık araba” olarak önereceğiniz model hangisi olurdu? Yorumlarınızı bekliyoruz.