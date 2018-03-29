Otomobil Firmaları Renault ile Nissan Birleşiyor!

Fransız Renault ile Japon Nissan otomobil firmaları güçlerini birleştirmeye karar verdiler. Bu bağlamda görüşmelere başlayan iki otomobil devi, aynı çatı altında tek marka olarak hizmet verebilmek için görüşmelere başladı.

Gelen bilgilere göre Fransız otomobil şirketi Renault SA ile Japon Nissan Motor Co. bugüne kadar olan üretim ve satış ortaklıklarını, evlilik ile taçlandırma kararı aldılar. Renault mevcut durumda Nissan’ın %43’ünü elinde bulundururken, Nissan Fransız şirket Renault’un üzerinde %15’lik bir paya sahipti.

Gelen birleşme haberlerinin ardından, Renault hisseleri %8.3 yükselerek 36 milyar dolara ulaştı. Bu yükselme ile beraber Renault hisseleri son 10 yılın en yüksek seviyelerini gördü. Diğer bir ortak olan Nissan’ın hisselerinde ise %2’lik bir azalma oldu. Bu noktada Nissan’ın piyasa değeri ise 43 milyar dolara düştü.

Renault ve Nissan daha önceden de iyi bir iş ortaklığına sahiplerdi. Bu bağlamda ortaklık eden Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors firmalarının satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre %65 artarak 10 milyon 608 bin 366 adede ulaşmıştı. İttifak ile elde edilen bu başarıda şu modeller yer alıyordu: Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia ve Datsun

Her iki firmanın da başarısı ve kullanıcı kitlesi oldukça fazlaydı. Şimdi ise güçlerini birleştiren Fransız ve Japon firmalarının güçlerine güç katacakları şüphesiz. Peki siz bu ortak hakkında ne düşünüyorsunuz?