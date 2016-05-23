Otomobil Gösterisinde Sürücü, İzleyicilerin Arasına Daldı!

Amerika'da bir otomobil gösterisi sırasında aracının kontrolünü kaybeden sürücü otomobili izleyenlerin üzerine sürdü.

Charlottesville şehrindeki ırkçılık olaylarından dolayı Birleşik Devletler'de Mustang sahipleri çok hoş görülmüyordu, çünkü Charlottesville şehrinde en çok tercih edilen araçlardan biri Mustang. Fakat son yaşanan kaza ile birlikte Amerika'da Mustang sahiplerine karşı öfke bir kat daha arttı.

Kaliforniya’nın Bellflower şehrindeki otomobil gösterisinde yaşanan kazada aracın kontrolünü kaybeden bir sürücü, Mustang’ı ile izleyenlerin arasına girdi.

Gelen bilgilere göre neyse ki kazada kimse yaralanmadı. Mustang ise kazadan sonra kemer ve taşlarla izleyenlerin saldırısına uğradı.