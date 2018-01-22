Bob Lutz'a Göre Tesla Koleksiyon Araç Sınıfına Düşecek

General Motors'un eski başkan yardımcısının yaptığı bir konuşma esnasında fikirlerini beyan eden Lutz, Tesla'nın gelir-gider dengesini sağlayamadığı için yakın bir zamanda iflas ederek, koleksiyon araç satın alanların ilgi sahasında kalacağını söyledi.

Tesla Amerika’daki diğer tüm araba üreticilerinden daha fazla sayıda bütünüyle elektrikle çalışan araçlar satıyor olabilir fakat, otomotiv sanayisinin emektarlarından Bob Lutz, firmanın yakında sekteye uğrayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

General Motors’un eski başkan yardımcısının bir grup klasik araç koleksiyoncusuna yaptığı konuşma esnasında 85 yaşındaki Lutz’un dile getirdiği samimi fikirler, geçtiğimiz hafta ‘The Los Angeles Times’da haber yapılmıştı.

Lutz’un görüşüne göre Tesla’nın araçları (yüksek hızlı Model S sedan gibi) yakında, Tesla’nın iş modeli çöktüğünde, değerli koleksiyoncu nesneleri haline gelebilir. Tesla’nın, kazancın giderden daha fazla olması gerektiğini hesaba katmadığının görüldüğünü söyleyen Lutz, “eğer kalıcı bir nakit sıkıntısı yaşama evresine giriyorsanız, iyi bir otomobil firması işletmiyorsunuz demektir” dedi.

Bu nedenle koleksiyoncuların, şık görünümlü Model S’leri, Tesla’nın Kuzey Kaliforniya’da bulunan fabrikasında hala üretilirken fırsatı kaçırmadan satın almalarının yerinde olacağını söylüyor.

Lutz, “Bu sorunu çözecek herhangi bir gelişme görmüyorum ben ufukta. Bu nedenle, koleksiyon araçlara ilgisi olanların henüz mümkünken Tesla Model S almalarını tavsiye edebilirim” dedi.

Tesla’nın gelir noktasında yaşadığı sorunu çözebilecek önemli faktörlerden biri (2017’nin 3. Çeyreğinde 619 milyon dolarlık bir kayıp yaşandığını açıkladı firma) ise, üretimin ve firmanın ilk ekonomik sınıf aracı olan Model 3’ün satışlarını arttırmak olabilir. Tesla bu aracı 35.000$ civarında bir fiyatla satmayı düşünüyor. Bu model, daha yüksek fiyatla satılan Tesla Model S’i geride bırakarak 2017 yılı Ekim ayında Amerika’da en çok satılan, Chevy’nin giderek artan popülariteye sahip bütünüyle elektrikli araç kategorisindeki ‘Chevy Bolt’ modeli ile rekabet edecek.