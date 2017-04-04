Otomobil Sektörünün Apple'ı Tesla Değil, Jeep!

Bazı kişiler, yenilikleri ve sofistike ürünleri nedeniyle Tesla'yı otomobil endüstrisinin Apple'ı olarak kabul eder. Bizce bu yaklaşımda bazı büyük sorunlar var.

Apple'ın ne zaman yeni bir ürünü satışa sunulsa, firmanın hayranları Apple mağazalarının ve diğer satış noktalarının önünde sıraya giriyor.

Tesla ne zaman yeni bir otomobil piyasaya sürse, Apple'ın başına gelenlere benzer şeylere maruz kalıyor. Elon Musk, akıllıca bir hareketle insanların kendilerini otomobilleri ile özdeşleştirdikleri bir marka inşa etti. Tesla, alışılmadık bir talebin bulunduğu, son derece arzu edilen, yüksek teknoloji ile tasarlanmış bir ürün paketi oluşturdu. Bu nedenle sürekli Apple ile karşılaştırılıyor. Sonuçta kimse bir Windows telefon için sıraya girme zahmetine katlanmaz.

Öyleyse Tesla ile Apple çok benziyor. Ancak bu karşılaştırmada önemli bir sorun var: Apple, ürünlerini çok büyük miktarlarda satıyor. Tesla, şimdiye kadarki en iyi çeyreğini geçirmesine ve önceki yıla oranla yüzde 69 seviyesinde yükselmesine rağmen 25.418 araç satışı gerçekleştirdi.

Bizce Apple'a karşılık gelen otomobil markası Jeep'tir. Tıpkı Apple'ın hızlı bir şekilde tanımladığı tasarım dili gibi (fiziksel telefonlar ve bilgisayarlar aynı arayüzler için olduğu gibi) Jeep'in kronik bir hatası yok. Apple hayranları gibi bir Jeep de sadece bir ulaşım aracı değil, kişinin hayat tarzını yansıtıyor.

Evet, yeni bir Jeep modeli satışa sunulduğunda bayiler önünde kalabalıklar oluşmuyor. Bu konuda Apple ile benzeşmiyorlar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde sunulacak yeni Wrangler modeli, yarım düzine rakip firmadan çok satış gerçekleştirecek.

Bir başka benzerliği inceleyelim. Jeep'in geçen yılki Amerika Birleşik Devletleri satışları 926.376 adet oldu. En büyük rakibi Dodge ise 506.000 seviyesinde kaldı. Jeep de Apple gibi tasarım çizgisinden ödün vermiyor ve klasik modelleri, mutlaka kendine has hayran kitlesine ulaşıyor. Wrangler modeli 20 yıl önce nasılsa şimdi de öyle. Daima şirkete inanan bir kitle var. Ne Tesla, ne Samsung ne de Microsoft böyle bir kitleye sahipler. Sahip olan firmayı tanıyoruz: Apple!