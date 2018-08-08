Otomobil Severlerin Yüzü Ağustos Fırsatlarıyla Gülüyor

Bir ihtiyaç olmasının yanı sıra, otomobiller aynı zamanda birçok kişi için de tutkudur. Ancak otomotiv pazarı daralmaya devam ederken, firmalar olayı en az hasarla atlatmaya çalışıyor.

Lüks ihtiyaç olduğu kadar da bir gereksinim olan otomobiller, sahip oldukları uçuk fiyatları ile çoğu zaman dilimizi yakıyor. Ancak markalar, otomotiv piyasasının da daralmasıyla birlikte daha fazla müşteri kaybetmemek için çeşitli kampanyalar yaparak insanları markalarına çekmeye çalışıyorlar. Bu noktada kampanya dahilinde en çok dikkat çeken detaylardan biri, ortalama 400 bin euroluk fiyatı ile Aston Martin oldu.

Şimdiye kadar bünyesinde duyulmuş en iddialı kampanyayı yapan Aston Martin, lüks tüketimdeki durumu da bizlere gösteriyor. Marka, Türkiye’de sıfır ve ikinci el modelleri için 24-36 ay vadeye 0 faiz kampanyasını başlattı. Bunun yanı sıra marka herhangi bir banka kredisi alacak kişileri de özel olarak finanse edecek.

Kampanyaları ile gönüllere taht kuran bir diğer marka Dacia. Marka, Ağustos ayında hafif ticari modellerdeki faizin yanı sıra, hurda araç teşvikinden de yararlanacak müşterilere ek indirim fırsatları sunacak. Kampanya kapsamında devlet desteğine ek olarak Logan MCV alımlarında 7.000 TL, Dokker alımlarında 5.000 TL, Sandero ve Yeni Duster alımlarında 4.000 TL’lik indirim sağlayacak olan markanın Sandero modeli ise hurda teşvikiyle birlikte 54.900 TL’ye alıcılarını selamlayacak.

Kampanyadan nasiplenen bir diğer marka olan Honda, Civic modellerinde geçerli olmak üzere 35.000 TL’ye 15 ay vade ve %0.99 faiz oranını araç alıcılarına sunuyor. 4 farklı motor seçeneği olan Civic, müşterilerin özellikle dikkatini çekiyor. Öte yandan Renault’da hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilere devlet desteğine ek olarak çeşitli indirimler sağlıyor. Symbol alımlarında 7.000 TL, Clio ve Kangoo alımlarında ise 5.000 TL indirim sağlayan marka, sunabildiği en uygun fiyatlarla araçlarını daha da cazip hale getirmeye çalışıyor.

Kampanyaya dahil olan bir diğer marka olan Toyota, 2018 model Auris, Auris Hybrid, Yaris, Yaris Hybrid ve RAV4 Hybrid modellerinden birine sahip olmak isteyenlere özel 46.000 TL’lik kredilerde 12 aya özel %0.99 faiz fırsatı sunuyor. Bu bağlamda eğer sizler de şu sıra araç piyasasını kontrol ediyor ve yakın zamanda araç almak istiyorsanız, bu fırsatları göz önünde bulundurmanız yararınıza olacaktır.