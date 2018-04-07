Gözlerinizi Yaşartacak En İyi Otomotiv Dövmeleri

En dövme sevmeyen insanın bile karşısına bazen öyle bir dövme çıkıyor ki, ‘Ben de mi yaptırsam acaba?’ demekten kendinizi alamıyorsunuz. İlgi alanı otomotiv olan insanların ise dövme seçimleri bu yönde oluyor. Kimi zaman bir arabayı, kimi zaman bir logoyu kimi zamanda bir otomobil parçasını vücutlarına çizdiren insanların dövmeleri, dürüst olmak gerekirse çok farklı duruyor. Gelin birbirinden ilginç bu dövmeleri birlikte inceleyelim.
Mustang Superfan
Biri vites kolu mu dedi?
Hız severlere
7 Yuvalı Jeep
Bir Rozet Ve Bir İsim
Oldsmobile
Lastiği andıran 'cool' dövme
Sopwith Camel
Unutulmayan ilk araba ve hatırlatan dövme
Farklı bir tasarım
Pit Stop
Niye göbeğe acaba?
Birbirinden farklı ve benzerine az rastlanır otomotiv dövmeleri için siz ne düşünüyorsunuz. Bizim favorimiz lastiği andıran 'cool' dövmeydi ya sizinki?