Gözlerinizi Yaşartacak En İyi Otomotiv Dövmeleri

Dövmeler; sizi, zevklerini bazen de ilgi alanlarınızı yansıtacak kalıcı vücut izleridir. Eğer sizin de ilgi alanınız otomotiv sektörü ise bu dövmeler gözünü yaşartacak.

En dövme sevmeyen insanın bile karşısına bazen öyle bir dövme çıkıyor ki, ‘Ben de mi yaptırsam acaba?’ demekten kendinizi alamıyorsunuz. İlgi alanı otomotiv olan insanların ise dövme seçimleri bu yönde oluyor. Kimi zaman bir arabayı, kimi zaman bir logoyu kimi zamanda bir otomobil parçasını vücutlarına çizdiren insanların dövmeleri, dürüst olmak gerekirse çok farklı duruyor. Gelin birbirinden ilginç bu dövmeleri birlikte inceleyelim.

Mustang Superfan

Biri vites kolu mu dedi?

Hız severlere

7 Yuvalı Jeep

Bir Rozet Ve Bir İsim

Oldsmobile

Lastiği andıran 'cool' dövme

Sopwith Camel

Unutulmayan ilk araba ve hatırlatan dövme

Farklı bir tasarım

Pit Stop

Niye göbeğe acaba?

Birbirinden farklı ve benzerine az rastlanır otomotiv dövmeleri için siz ne düşünüyorsunuz. Bizim favorimiz lastiği andıran 'cool' dövmeydi ya sizinki?