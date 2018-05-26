Artık Yeni Araçlarda Görülmek İstenmeyen 7 Tasarım Detayı

Eski araçlara duyulan ilginin bir sebebi de günümüzdeki araçların tasarımlarından kaynaklanmakta. Günümüzün tek tip tasarımları artık can sıkmaya başladı. Bu sebeple biz de sizler için bu otomobil tasarımlarını derledik.

Birçok kişi klasik araçlara ilgi ve hayranlık duymaktadır. Maddi imkanı olan insanlar ise hala bu araçları kullanmaya devam etmekte. Bir otomobil haber sitesi yazarlarına yeni araçlarda hangi tasarımları görmekten sıkıldıklarını sordu. Birçok konuda şikayetleri bulunan yazarlar ise bazı tasarım detaylarından sıkılmış durumdalar. İşte otomobillerde artık istenmeyen 7 tasarım.

Işıklı Araç Logoları

Yazar Andrew Krok, araçlara koyulan bu ışıklı logolardan şikayetçi olduğunu söylüyor. Arabaların markalarını, araçların çizgilerinden tanımamız gerektiğini ve bu şekilde gözümüze sokulmamasını istemekte. Yazara göre ışıklı logolar, güvenlik açısından da tehlike yaratıyor. Krok, ışıklı yapısıyla logoların dikkat çektiğini ve sürüş güvenliğini tehdit ettiğini belirtiyor.

Araçların Önündeki Devasa Izgaralar

Sitenin bir başka yazarı olan Antuan Goodwin'e göre ise araçların önündeki devasa ızgaralar maksadını aşmakta. Bu ızgaraların yarısının zaten hava geçirmediğini söyleyen Goodwin, firmaların adeta en büyük ızgaralı aracı yapmak için yarıştıklarını belirtiyor.

Sahte Parçalar

Chris Paukert, araçlarda bir görevi olmasa da tasarım için eklenen parçalar ve deliklerden şikayetçi. Paukert, bu parçaların bir işlevi olmamasının yanı sıra tasarımı da bozduğunu düşünüyor.

Mücevher Farlar

Emme Hall, bu şekilde tasarlanan farlardan hoşlanmadığını ve daha fazla araçta görmek istemediğini belirtiyor. Hall, bu farların tasarımını tıpkı arabaya bir çift küpe takmış gibi gözüktüğünü belirterek beğenmediğini söyledi.

Sahte Egzozlar

Jon Wong bu sahte egzozların aracı olduğundan daha ucuz gösterdiğini düşünüyor. 2019 model Audi A6'da bu tasarımı gördüğünde hayal kırıklığına uğrayan yazar, A6'nın olduğundan daha ucuz bir araçmış gibi gözüktüğünü belirtti.

Asimetrik Jantlar

Jake Holmes, bu tasarımın araca vahşilik kattığını kabul etse de asimetrik görünümün kendisini rahatsız ettiğini belirtmekte. Farklı bir tasarıma sahip olan bu jantlar, Holmes için her bakışta biraz daha sinir olmak anlamına geliyor.

Dalgalı Tavanlar

Kyle Hyatt, bu tasarımın düşünülmeden yapıldığını iddia etmekte. Görünüm itibariyle doğru bir tasarım dili olmadığını söyleyen yazar, firmaların daha fazla böyle bir hataya düşmemesi gerektiğini belirtti.

Günümüz otomobil tasarımları artık kalıplaşmaya başladı ve yaratıcı fikirler çok zor üretilmekte. Bundan 30 yıl öncesine göre inanılmaz şekilde teknolojik ilerleme kaydetsek de araç tasarımları konusunda özgünlüğümüzü kaybetmiş gibi gözüküyoruz.