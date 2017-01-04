Otomobilin Sileceklerine Dolanıp Yolculuk Eden Yılan!

Aracınıza bindiniz, sürmeye başladınız ve ön camınızda bir kıpırdama farkettiniz. Ne derece paniklersiniz bilemiyoruz, fakat bu kıpırdayan şeyin bir yılan olduğunu anlasaydınız tepkiniz ne olurdu?

Özellikle soğuk havalarda araçlar, sokak hayvanları için ısınabilecekleri bir kaynak oluyor. Hatta şu sıralar kar ve soğuk hava iyice bastırmışken, araçlarımızı çalıştırmadan önce gerek sağını solunu, hatta motor kısmını bile kontrol etmemizde fayda var. Özellikle yavru kediler için araçlarımız güzel bir sığınak olabiliyor.

Fakat bu haberimizde arabaya 'sığınan' hayvan biraz alışılmışın dışında. Avustralya'da yaşayan Sally Grundy isimli bir kadın sürücü, aracı ile yolculuk ederken sileceklerin arasında bir şeyin hareket ettiğini görmüş. Daha sonrasında hareket eden şeyin yılan olduğunun farkına varan Grundy, telefonunu çıkarıp videoya çekmeye başlamış. Yılanın daha sonrasında motorun alt kısımlarına doğru girdiğini tespit eden Grundy, uğraşlarına rağmen bir türlü onu oradan çıkaramamış.