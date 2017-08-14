Aracınızın Sağlıklı Olması İçin Bilmeniz Gereken 5 Konu!

Araçların daha uzun ömürlü olması için her sürücünün kendi bakım ve kullanım yöntemleri vardır. Ancak bunlardan bazıları tamamen yanlış alışkanlıklardır.

Ne kadar uzun süre araç kullanırsanız o kadar iyi bir şoför olursunuz. Ancak uzun süre araç kullandıktan sonra edindiğiniz yanlış alışkanlıkları bırakmak da bir o kadar zordur.

Bu içeriğimizde çoğu sürücünün dikkat etmediği, fakat araç sağlığı için önemli olan 5 konuyu inceledik.

1- Yakıt Deposunu Yarı Dolu Bırakın!

Aracınız kullanılmadığı zamanlarda benzin deposunda kirlenme olur ve dibinde tortular birikir. Bu da araçta sorunlar oluşmasına yol açar. Bu sorunları önlemek için aracınızın deposunu mümkün olduğunca en az yarıya kadar dolu durumda bırakın.

2- Frenleri Sık Kullanmayın!

Sağlıklı bir sürüş için frenlerin durumu çok önemlidir. Trafikte çok fazla gereksiz fren yaptığınızda fren sisteminiz hızlı bir şekilde deforme olur. Kazaları önlemek için fren hidroliğini de düzenli olarak kontrol etmekte -ettirmekte- fayda var.

3- El Frenini Doğru Kullanın

Otomatik vitesli bir araç kullanıyorsanız eğimli bir yolda park etmeye çalışırken önce frene basın, ardından park moduna getirin ve el frenini çekin. En son olarak ayağınızı pedaldan kaldırabilirsiniz. Böylece şanzımana yük bindirmemiş olursunuz.

4- Normal Olmayan Sesler

Çoğu sürücü, otomobilinden gelen gıcırtıları ya da diğer küçük sesleri önemsemez ve sonucunda yolda kalır. Eğer bunun olmasını istemiyorsanız, aracınızda normal olmayan bir ses duyduğunuzda servise götürmeniz en iyisidir.

5- Soğuk Motoru Yüksek Devirde Çalıştırmak

Çoğu modern araçta motoru ısıtmaya gerek yoktur. Ancak yine de motor ideal sıcaklığa ulaşana kadar 2000 devirin üzerine çıkılmamalıdır. Özellikle soğuk kış koşullarında yolculuğa başlamadan önce 1-2 dakika motoru çalıştırmak faydalıdır.