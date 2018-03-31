Otomobillerde Bulunan 5 Küçük ve Hoş Detay

Birçoğumuz otomobilleri sadece bir bütün olarak görür, ayrıntılarına hiç takılmayız. Ancak içeriğimizde belki de daha önce hiç rastlamadığınız 5 küçük otomobil detayı var.

Günümüzde yoğun iş temposu ile özel hayat arasındaki koşuşturmaca, yaşamın hem evde hem işte hem de trafikte daha konforlu olması ihtiyacını arttırıyor. Özellikle İstanbul gibi trafikte geçen saatlerin fazla olduğu bölgelerde yaşayanlar ya da sıklıkla şehirler arası seyahat edenler için otomobiller ve içerisinde bulundurduğu küçük detaylar çok önemli olabilir. Bu bağlamda sizler için otomobillerde bulunan, belki de hiç görmediğiniz 5 küçük detayı derledik. İşte o detaylar.

Renault Twingo RS Pedallar Üzerindeki Kullanışlı Hatırlatmalar

Özellikle araç kullanmaya yeni başladıysanız, bu hatırlatmalar sizin için büyük önem taşıyacaktır. Pedallar üzerindeki hatırlatmalar sayesinde fren yapma ve hızlandırma ikilisini asla şaşırmayacaksınız.

Paspas üzerindeki manzara detayı

Chrysler her zaman Detroid mirasından gurur duyuyordu ve herkesin Detroid siluetini görmesini istiyordu. Bu bağlamda paspasın üzerine kondurulan siluet oldukça ilham verici duruyor.

Kökenlerini unutmayan Jeep Grand Cherokee

Trailhawk’un tekerleklerine yakından bakarsanız, eski bir Willys Jeep’in kırmızı siluetini görebilirsiniz.

Skoda Octavia ile buz çözme

Hiç gece yarısı yola çıkacağınız sırada arabanızın buzlu olduğunu fark ettiniz mi? Eğer bu duruma hazırlıksız yakalandıysanız. Octavia’nın yakıt doldurucusunu açmanız yeterli. Orada acil durumlarda kullanabilmeniz için daha önceden eklenmiş yeşil bir buz kazıyıcı bulunuyor.

Araç tasarımında köpekbalığı silueti

Söylentilere göre, Corsa’nın tasarımcılarından biri araç tasarımına bir köpekbalığı bulundurmaya cesaret etti. Tasarımcı aracın dış menteşesine bir köpekbalığı profili ekledi.

Bu 5 küçük detaydan kimisi hayat kolaylaştırıcı kimisi ise sadece gözünüze hitap edecek detaylardı. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bunlar dışında sizin fark ettiğiniz, otomobillerde bulunan ufak detaylar var mı?