Anahtarsız Çalıştırma Butonu 28 Kişinin Canına Mal Oldu!

Yeni nesil otomobillerde araç kullanıcılarının işini oldukça kolaylaştıran bu özellik, beraberinde birçok can kaybını da getirmiş gibi görünüyor.

Özellikle Amerika'daki araç kullanıcılarının satın aldığı araçların yarısında standart olarak gelen ve kullanıcılar arasında git gide popüler bir hal alan 'anahtarsız çalıştırma' donanımının dezavantajları da mevcut. New York Times'da yayınlanan bir makaleye göre anahtarsız çalıştırma butonu toplamda 28 kişinin hayatını kaybetmesine, 45 sürücünün de yaralanmasına sebep oldu.

Peki bu buton neden ölümlere ve yaralanmalara sebebiyet veriyor? Araçlarını park ederek evlerine veya iş yerlerine giden sürücüler, motorunu kapatmayı unutuyorlar. Bu durum, aracın karbonmonoksit salınımının durmamasına ve araçlarına döndüklerinde karbonmonoksit zehirlenmesi tehlikesiyle baş başa kalmalarına sebep oluyor.

İşin enteresan tarafı, Ford dışındaki otomobil üreticilerinden hiçbiri henüz konuyla ilgili bir güvenlik önlemi almış değil. Ford'un bazı yeni modellerinde ise 30 dakika rolantide çalışan araç, sürücünün araçta olmadığını algıladığı anda motoru durduruyor ve bu sayede karbonmonoksit salınımının önüne geçmiş oluyor.

Akut CO Zehirlenmesi olarak da adlandırılan bu durumun önüne geçilmesi için Amerika’daki Otomotiv Mühendisleri Derneği'nin önümüzdeki dönemde yeni çalışmalar yapması bekleniyor.