Otomobillerdeki Cam Filmi Kullanımıyla İlgili Resmi Karar!

Bugün yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte araçlara cam film takmak artık yasal.

Uzun zamandır sürücülerle trafik polisleri arasında yasal olup olmadığı konusunda görüş ayrılıklarının olduğu ‘otomobillerde cam filmi kullanımı’, Resmi Gazete’de yayınlanan yazıyla birlikte bugünden bazı şartlar dahilinde yasal hale geldi. Yönetmelikte hem araç sahipleri hem de cam filmi uygulamasını yapan işyerleri için bazı şartlar bulunuyor.

Buna göre yalnızca standartlara uygun olarak üretilen cam filmlerinin kullanımı mümkün olacak. Örneğin ön kısımda hiçbir şekilde cam film olmayacak, olması halinde ise sürücülere 189 TL para cezası uygulanacak. Ayrıca bu cezaya hiçbir şekilde itiraz edilemeyecek. Hatırlarsanız birkaç ay önce Balıkesir’de bir sürücü aracının ön camında film olmamasına rağmen taktırdığı cam film sebebiyle ceza almış, yaptığı itirazı haklı bulan Yargıtay kararı bozmuştu.

İstanbul’da da bir kadın sürücüye cam filmi taktırdığı için trafik polisleri tarafından ceza kesilmiş, kadın sürücü sürekli trafikte tacize uğradığını gerekçe göstererek cezanın iptal edilmesini sağlamıştı.