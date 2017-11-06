BMW, Ford, Daimler ve Volkswagen, Tesla'nın şarj teknolojilerine karşı ortak bir teknoloji üretiyor. Bütün bu üreticilerin elektrikli araçları, aynı istasyonlarda şarj edilecekler.

Otomotiv sektöründeki yükselen pazarın tek ürünü elektrikli araçlardır. Bu durum da onların enerji ihtiyacını kolayca karşılama gereksinimini doğurur. Tesla’nın liderlik ettiği pazarda faaliyet gösteren BMW, Ford, Daimler ve Volkswagen, elektrikli araçların enerji ihtiyaçlarını karşılamak için ortak bir adım atacaklar.

Tesla, neredeyse bir asırdır araç üretip satan dev markalara kafa tutarak girdiği pazarda herkese ders verdi. Elektrikli araç konusunda zaten bir dönüşüm planı bulunan köklü üreticiler, bir anda ellerini çabuk tutmak zorunda kaldılar ve bir bir Tesla’ya doğrudan rakip olmak için işe kalkıştılar.

Gittikçe kızışan rekabet ortamında, elektrikli otomobillerin en büyük satış sonrası hizmetlerinden olan enerji istasyonları, Tesla modelinde ücretsizdir ve bu istasyonlardan sadece firmanın kendisi otomobilleri faydalanabilir. Avrupa’nın çoğu bölgesine inşa edilen Tesla şarj istasyonları, araçların kesintisiz bir şekilde hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor.

Enerji sorununa ortak çözüm:

Ford, BMW, Daimler ve Volkswagen elektrikli araçları için süper hızlı ve evrensel bağlantı özelliklerine sahip istasyonlar ve şarj girişleri için anlaştı.

Bu ortak girişim, Avrupa çapında hızlı şarj istasyonları ağı oluşturarak 4 firmanın da otomobillerini uzun mesafeli yolculuklara elverişli kılacak. “Ionity” adı verilen proje 2020 yılına kadar Avrupa çapında 400 ortak şarj istasyonuna sahip olacak. 2018 yılında Norveç ve Almanya’da toplam 100 istasyon kullanıma hazır olacak.

İnşa edilecek istasyonların her biri, 233 bin dolarlık gidere sahip ve ayrıca Siemens’in de desteği alınacak. Aynı anda birden fazla aracın şarj edileceği istasyonlar, araç başına 350 kilovat enerji verecekler. Tesla’nın mevcut sistemleri maksimum 145 kilovatlık enerji sağlarken, Ionity istasyonlarının şarj hızı bakımından önemli bir fark atması bekleniyor.

Bununla birlikte İngiltere'de 300 istasyonlu bir şebekeye sahip İngiliz firması Chargemaster’ın tecrübeleri, tüm sürece ışık tutmak için örnek alınacak. VW'ya ait olan araç markaları Audi ve Porsche de dahil olmak üzere bütün bu üreticilerin araçları aynı ekosistemin bir parçası olacak şekilde üretilecekler.

Yerli aracımızın ortaklarının konuşulduğu şu dönemde, böyle büyük projelerden ilham almamız ve elektrikli olacağı söylenen aracımızın, geniş bir enerji ağına sahip olması gerekiyor. Bakalım, otomotiv teknolojilerine çağ atlatan bu rekabetten payımızı alacak mıyız?