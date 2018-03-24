Otonom Araç Kazası Uber'i Daha Savunmasız Hale Getirdi

Geçtiğimiz günlerde medyana gelen otonom araç kazasıyla bir kişinin ölümüne sebep olan Uber, son günlerde büyük sıkıntılar çekiyor.

Modern binicilik şirketi Uber, geçtiğimiz yılı şirketi büyüten ancak büyük bir dizi skandala da imza atan Travis Kalanick'in bıraktığı karışıklığı temizlemeye çalışarak geçirdi. Kalanick, şirketi Silikon Vadisi'nin karanlık tarafını temsil eden acımasız, her şeye rağmen maliyet artışını hedefleyen sembol bir şirket haline getirmişti.

Şimdi ise dev şirket, Avrupa pazarında hükümetlerle iyi geçinmeye, Asya pazarında da yerel taksi şirketleriyle çalışarak nüfuz alanını genişletmeye çalışıyor. Ülkemizde ise bildiğiniz gibi yerel taksicilerle hiç hoş olmayan bir kavganın içerisinde bulunuyor. Ancak yatırımcılarından SoftBank, Uber'in geleceği hakkında alışılmışın dışında kararlar alıyor.Son olarak ise geçtiğimiz günlerde yaşanan kaza Uber'in bu görece iyi giden işlerinin üzerine kara bir leke olarak yapıştı gibi duruyor. Şirket her ne kadar otonom bir araçla ölümcül bir kazaya karışan ilk şirket olma özelliğini görmezden gelse de büyük tepkilerle karşılaşacağa benziyor.

Uber tarafından işletilen ve otonom bir sürüş özelliğine sahip olan Volvo XC90 aracının 49 yaşındaki bir kadını öldürmesinden sonra, zaten bunun aynı zamanda bir test sürüşü olduğu aracın başında bir şoför de bulunduğu söylenerek Uber'in suçunun olmadığı bildirildi.

Kaza Videosu Uber'in Otonom Otonom Teknolojisiyle İlgili Şüphe Uyandırıyor

Kazadan önceki saniyelerin ve kaza anının görüntülerinin yer aldığı video incelendiğinde Uber'in kullandığı otonom araç teknolojisi şüphe uyandırıyor. Normal şartlarda daha düşük ışıklı ortamlarda dahi daha iyi performans gösteren kamera, sensör, radar ve LIDAR sistemine sahip olan otonom araçlar bu kazada hiçbir şey görmeden ilerliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Navigant araştırmacılarından Sam Abuelsamid, "Sensörler, kazadan birkaç saniye önce onu tespit etmiş olmalıydı". "Sistem hiç cevap vermedi. Bu Uber'in sisteminin gerçekten işe yaramadığını gösteren bir işaret." ifadelerini kullandı.

Kazanın etkileri ise düşünüldüğünden daha fazla olabilir. Şehirler Uber'le ve onun 'otonom' sistemiyle çalışmayı reddedebilir. Zira yerel taksicilik şirketlerinin tepkileri de bu kararların alınmasını bir hayli kolaylaştırabilir. Başka bir açıdan bakıldığında Uber, normal insanlı araçlarıyla hizmet etmeye devam edebilir ancak otonom bir aracının olduğunu söylemesi müşterilerde kötü bir hava estirebilir. Ayrıca otonom olarak belirtilen herhangi bir araç, Uber'i tamamen haklı konumuna yerleştiriyor. Suç direkt olarak aracın kendi sistemlerinin ya da karşı tarafın olarak görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz Uber'in geleceğinde ne var?