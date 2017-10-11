Otonom araçların taşımacılık alanında sundukları çok sayıda fayda, artık bu sisteme geçiş konusunun ciddi bir şekilde ele alınması gerekliliğini beraberinde getiriyor.

Otonom araçların gelişiyle birlikte yatırım masraflarının, devlet desteklerinin, yeni otoban yolları ve sabit ray sistemlerinin inşasının beraberinde getireceği gecikmelerin olmadığı, gelişmiş taşıma sistemlerine dair beklentiler kuvvet kazanıyor. Tabii yönetimlerin de taşıma planlamalarını bu doğrultuda şekillendirmeleri gerekiyor.

Otonom araçlar, Google ilk otonom araçlarını geliştirmeye başladığında, insanlar, “Neden boşa para harcıyorlar? Asla işe yaramayacak bir şey” dedikleri zamanlar, 10 yıldan az bir süre içeresinde, Jetson çizgi filmi seviyesinden, net bir gerçeğe dönüştüler.

Bugün itibariyle sadece Uber gibi firmaların otonom araçlarının halka açık alanlardaki pilot projelerine, ya da Audi gibi 2018 yılında bitirilmesi planlanan 3. seviye otonom araca dair (60 km’nin altındaki hızlarda sürücü dikkati gerektirmeyen otonom sürüş seviyesi) duyurulara şahit olmakla kalmadık, aynı zamanda otonom araçların faydalarına dair çarpıcı verilere de ulaşmaya başladık.

Örneğin, ‘Ulusal Otoban Trafiği Güvenliği Yönetimi’nin, Tesla Autopilot kazasına dair yaptığı bir soruşturmadan sonra, Tesla’nın ‘Autopilot’ sisteminin araçlarda kullanılmaya başlamasıyla birlikte trafik kazalarında %40’a varan bir azalma tespit edildi. Kaza sayısında yaşanan bariz azalmanın yanında, daha az trafik sıkışıklığı, daha düşük seviyede egzos gazı çıkışı, üretkenlikte artış, daha az yeni yol, park alanlarında iyileşme, taşıma masraflarında düşme ve yaşlı ve engelli insanların taşınmasında gelişme gibi faktörler, otonom araçların beraberinde getirecekleri faydalar arasında olacak.

Trafik planlaması yapan kişiler, şehir içi ve şehirler arası insan ve yük taşımacılığında yaşanan sorunlarla boğuşurken, Hyperloop (Tesla’nın yer altı taşımacılık sistemi)’tan kara yollarına, köprülere, otobüslere ve hafif raylı sistemlere kadar üzerinde düşünülmesi gereken bir dizi taşımacılık seçeneği de mevcut.

Her ne kadar otonom araçların mevcut taşımacılık sistemlerine aktarılmasıyla ilgili bir çok sorun var olsa da (farklı koşullar altında dikkat gerektirmeyen sürüş için ne tip bir otonom seviyesi gerekli olacak, caddelere park etme durumunda ne tip bir değişiklik yaşanacak, insanların çoğu kendilerine ait araç almaya devam edecekler mi, v.b.) bu tip sorunlarla haşır neşir olmak, yeni kara yolu, köprü ya da ray hattı inşa etmenin gerektireceği devasa yatırım masraflarından daha ucuza mal olacaktır.

Otonom araçlar şehirler ve vergi ödeyen mensupları için çok sayıda faydayı beraberinde getiriyor. Pazara daha hızlı erişim, daha düşük yatırım gereklilikleri, daha az kaza ihtimalinden tutun da düşük masraflı taşımacılığa daha geniş anlamda bir erişimin sağlanması gibi.

Ülke çapında faaliyet gösteren taşımacılık planlamacılarının, şehrin geleceği ve şehirlerarası taşımacılığa dair planlarını ortaya koyarlarken, otonom araçların önemi üzerinde düşünme konusuna hız vermeleri gerekiyor. Bu değişiklikler, ülkede yapılan en önemli taşımacılık sistemlerinden daha da önemli bir hale gelmek üzereler. O nedenle artık işe koyulmanın zamanı geldi.