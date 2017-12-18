Silikon Vadisi’nin En Çok Konuşulan İsmi: Kamran Türkoğlu

ABD’de sürücü olmadan saatte 256 kilometre hıza ulaşan otonom aracın algoritmasını yazan Kamran Türkoğlu, son zamanlarda Silikon Vadisi’nin en çok konuştuğu isimlerden.

ABD’de geçtiğimiz şubat ayında NIO EP9 isimli elektrikli ve otonom bir otomobil hız rekoru kırdı. Circuit of America pistinde test edilen ve tamamen elektrikli olan otomobil, içinde sürücüsü olmadan 256 kilometre hıza ulaştı. Silikon Vadisi dahil birçok uluslararası haber ajansının dikkatini çeken ve haberlere konu olan otomobilin mimarı ise ABD’de yaşayan 35 yaşındaki Türk mühendis Kamran Türkoğlu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay ve Uçak Mühendisliği (çift anadal) mezunu olan ve ayrıca insansız hava araçları - otonom uçuş sistemleri üzerinde yüksek lisans yapan Türkoğlu, doktorasını ise Minnesota Üniversitesi’nde ’Kontrol Teorisi ve Dinamik Sistemler’ üzerine yapmış.

2 yıla yakın NASA’da çalışan ve şu an San Jose Üniversitesinde Uçak-Uzay Mühendisliği bölümünde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapan Türkoğlu, bunların dışında Eylül 2016’dan beri San Jose (Silikon Vadisi) merkezli NextEV firmasının NIO EP9 projesinde, aracın beynini tasarlayan ekibin başında yer alıyor. Hürriyet’e yaptığı açıklamada en büyük hedefinin otonom araçlar konusunda yaptığı çalışmalarla tüm dünyaya yön vermek olduğunu belirten Türkoğlu, “Otonom teknolojisinin ilerlemesine olumlu katkıda bulunup, dünyada otonoma yön veren insanlar arasında yer almak istiyorum. Uzun vadeli planım ise buradaki misyonumu tamamlayıp 40-50 yıla damgasını vuracağını düşündüğüm yapay zeka üzerine bir girişim şirketi (startup) kurmak” dedi.

Geliştirdiği en hızlı otonom araçla ilgili de konuşan Türkoğlu, şunları söyledi: “Çinli yatırımcılar tarafından 2015 yılında Amerika’da kurulan ve merkezi San Francisco olan NextEV şirketi elektrikli yarış otomobilleri geliştirerek Formula E’de yer alıyordu. Daha sonra NIO ismini alarak elektrikli ve otonom otomobil geliştirmeye başlayan şirket Silikon Vadisi’nde ofis açarak ilk çalışanlarını almaya başladı. Ben 188’inci çalışanıyım. Bugün NIO’nun San Francisco, San Jose, Münih, Londra, Şanghay ve Pekin olmak üzere 6 bölgede ofisi bulunuyor. Her bir ofisin üstlendiği görev farklı olmakla birlikte benim içinde bulunduğum ve üyesi olduğum Silikon Vadisi’ndeki ofis insansız sürüş kabiliyetlerinin geliştirilmesi, tasarımı ve uygulanması üzerine yoğunlaşıyor ve faaliyetlerini bu yönde sürdürüyor.”

Son zamanlarda gelişen teknolojiyle birlikte karşılaştığı yeniliklerin, otonom otomobillere olan ilgisini daha da arttırdığını belirten Türkoğlu, “Özellikle otonom araçların İstanbul, Londra, Canberra, San Francisco gibi kalabalık ve birçok unsurun bir arada bulunduğu ortamlarda nasıl insan sürüşüne yakın ölçüde performans sergileyebileceğini araştırıyorum. Benim EP9 ile amaçladığım şey bir yarış pistinde aracın kendi kendine yüksek hızda gitmesi, kontrol etmesi ve en ideal yarış çizgisini takip ederek mümkün olan en hızlı tur zamanını elde etmekti ki ulaştığımız insansız sürat 256 km oldu. Benim bu algoritma ile başardığım durum, yüksek hızda çalışabilen, 1341 beygir gücündeki bir aracı, içerisinde sürücü olmadan bir yarış pistinde kendi kendisini sürebilecek duruma getirebilmekti. EP9 ile başardığım durum bu” dedi.

Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyorum

Türkiye’deki otomotiv algısının henüz elektrikli araçlar için beklenen noktaya gelmediğini ve bu sebeple Türkiye'ye dönme gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen Türkoğlu, “En temelinde alt yapı, şarj istasyonlarının kurulması gerekiyor. Buna uygun vizyonun yönetim kademesinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu tür durumlar girişimciler tarafından sürdürülse de devlet desteği olmadan çok uzağa gitmesi pek mümkün olmuyor. Bu algının gelişmesi de zaman alıyor ve alacaktır.” dedi.