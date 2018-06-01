Otonom araçlar, Kaliforniya'da uygulanacak bir test programı sebebiyle 3 ay boyunca yolcularını ücretsiz olarak taşıyacak.

Son günlerde otonom araçlarla ilgili çıkan haberler kamuoyunun güvenini bir hayli sarstı. Üstelik bu tür olumsuz haberlere ölümle sonuçlanan kaza haberleri de eklenince durum neredeyse içinden çıkılmaz bir hal aldı. Fakat her ne olursa olsun bu teknoloji vazgeçilemeyecek kadar büyük bir teknoloji ve dünyanın birçok bölgesinde daha iyi hale getirmek için testler devam ediyor. Bu testlerin en ünlüleri de kuşkusuz ki Kaliforniya’da gerçekleşiyor.

Kaliforniya bir kez daha bölgesinde otonom araçlar test edilmesine şans veriyor, ancak ortada bazı şartlar mevcut. Gönüllü katılımcıların otonom araçlarla seyahat edebileceği bu testte hiç bir yolcudan para alınmayacak.

Temel olarak iki pilot programı kapsayan bu projede hem direksiyon koltuğunda uzman sürücünün oturduğu otonom araçlar hem de tamamen insansız olan versiyonları test edilecek. 3 ay sürecek olan test aşaması boyunca belirlenen kurallara uyularak sürüşe dair tüm veri ve detaylar, ilgili kurumlara bildirilecek. Ücretsiz projenin, kullanıcılar için nasıl bir mesafe politikası üreteceği de şu an bilinmiyor. Muhtemelen şehir içinde pek çok alana gidecektir.