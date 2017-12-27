Otonom sürüş otomobilleri büyük bir hızla gelişiyor ve 2020 bu araçların yollara çıkacağı tarih olarak gösteriliyor. Bildiğiniz üzere birçok otomobil üreticisi de bu tarihi hedeflediklerini belirten açıklamalarda bulunuyor. Ancak tüm otomobil şirketleri için, başarı çevredeki şeyleri algılaması gereken sensörlerin performansına bağlı bulunuyor.

Bildiğiniz üzere otonom araçlarda birçok sensör bulunuyor. Bu sensörlerin her biri farklı bir şeyi algılamak için kullanılıyor. Otonom araç sektörünün en büyük şirketlerinden birisi olan elektrikli araç devi Tesla, hafif algılama, Ranging sensörü ve LIDAR teknolojisine güveniyor. Bu sensörler gönderilen ışınların geri dönme süresini ölçerek çalışıyor. Burada sorun olarak görülen şeyi ise sensörlerin ışığı algılamasındaki problemler olarak gösteriliyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda bir Tesla aracı parlak gökyüzü nedeniyle bir kamon römorkunu ayırt edemeyip sürücüsünün ölümüne sebep olmuştu.

Araştırmacılar bu sorunu çözmenin yolunun, sistemin bir nanosaniyenin her bir kesirine varan farklı ışığı ayırt edebilecek kadar güçlü olmasını sağlamak olduğunu belirtiyorlar. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Achuta Kadambi, "30 santimetre uzaklıktan daha iyi çözünürlük istiyorsanız o zaman sensörün saniyenin milyarda birinden daha iyi bir zaman çözünürlüğü olması gerekir" ifadelerini kullanıyor.

Diğer yandan Achuta ve Dr. Ramesh Raskar geçtiğimiz hafta yayınladıkları makalede "ışık hızının laneti" olarak adlandırılan bu sorunun üstesinden gelmenin bir yolunu nasıl bulduklarını anlatıyorlar. Bilim insanları Işık dalgalarının tüm titreşimlerini yakalamak için yeterince güçlü bir kamera oluşturmak yerine ışık ölçümü kolaylaştırmak için ışığı bir fiber optik malzeme ile filtreliyorlar.

Achuta ve Raskar'ın araştırmalarını kullanarak, otonom araçlara, halihazırda arabalarda bulunan kameraların çözünürlüğünü artırmak için kullandıkları malzeme ile donatılabilir. Gerçekten kendi kendine sürülen arabaları gerçeğe dönüştürmek için bu, uygun maliyetli bir çözüm olacaktır. Zira bugünkü sensörler yaklaşık 75.000 dolara maloluyor ve bu durum da otonom araçları oldukça pahalı hale getiriyor. Eğer böyle giderse otonom araçlar halka yayılamaz durumda bulunuyor.