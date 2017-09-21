Otonom Dron Taşımacılığına 5 Kala

Nihayet tam kapasiteli dron taşımacılığı deneme aşamasını geçerek yoğun yerleşim birimlerinde eşya taşımacılığı yapma izni aldı.

Bu özel servis internet alışverişi yapanları hedeflemiyor ama, yakında başlayacak olan uygulama en azından bu platformun daha geniş kapsamlı bir uygulamaya doğru gittiğini ve geniş aralıkta uygulamalarda kabul görmeye başladığını gösteriyor.

‘Swiss Post’ ile ortaklığı dahilinde İsviçre’deki dron taşımacılığı işini geliştirmekte olan California merkezli Matternet, gelecek ay içerisinde İsviçre’de otonom dron dağıtım ağını çalıştırmaya başlayacak.

Matternet, karnı acıkmış vatandaşlara pizza dağıtmak ya da online alışverişçilere kitap dağıtımı yapmak yerine laboratuarlarla hastaneler arasında kan ve patoloji örnekleri gibi hayatı maddeleri taşımayı hedefliyor.

İki sebepten ötürü kaydadeğer bir çalışma bu. Birincisi, Matternet’in dağıtım platformu deneme aşamasını geçerek, tam zamanlı olarak işlev görmek üzere Ekim ayında çalışmaya başlayacak. İkincisi ise firma, yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde dron uçurma izni aldı. Ki bu tip bir izni Amazon ve benzer firmalar Amerika’da dron dağıtımı yapmak için çaresizce mücadele ettikleri halde hala alamamış bulunuyorlar. Zira Federal Havacılık Bakanlığı yerleşim birimleri üzerinde otonom dron uçurmanın ne denli güvenli olduğuna dair ikna edici doneler talep ediyor.

Firma, ‘Matternet İstasyonu’ adını verdiği teknolojisinin önemli bir bölümünü 20 Eylül’de yayınladığı bir video gönderisinde açıklamış bulunuyor. Söz konusu istasyon, dronların seyahate başlama ve bitirme noktaları arasında kurulmuş sabit bir istasyon. Böylece güvenli ve temiz bir çevrede gerçekleştirilmiş olacak yapılacak dağıtımlar. Gönderilerini alacak olanlar ise QR kod taratarak işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Matternet’in otonom M2 adlı dronu yaklaşık 2 kg’lık bir paketi 65 km hızla, maksimum 20 km’lik bir alana kadar taşıyabiliyor.