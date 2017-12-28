İnsanoğlu'nun bir süredir yeni şeyler keşfetmek yerine, keşfedilmiş şeyleri bir araya getirerek yeni icatlar olarak sunmaya çalışması gibi bir durum söz konusu gibi. Tam da bu tanıma uygun yeni bir ürün piyasaya çıktı.

Spor yapmak isteyen, buna ciddi ciddi niyetlenip yeltenmesine rağmen bir şekilde harekete geçmeyen insanları anlayabiliyorum. Hatta spor salonuna tomarla para verip 1-2 hafta sonra evde mısır cipsi yiyip film izleyen de yok değil ama -söz konusu problem zamansızlık değilse- oturduğu yerden spor yapmak için inanılmaz paralar verilmesi çok ilginç geliyor bana.

FlexiSpot markasının yeni ürettiği bu masa, üzerinde oturup çeşitli işlerinizi gerçekleştirirken bisiklet sürmenizi sağlıyor. 360 derece dönebilen tekerlekler sayesinde, odadan odaya kolaylıkla taşınabiliyor ve hem bisiklet konumuna, hem oturur hem de dikelir hale kolaylıkla çeşitlilik sağlayabiliyorsunuz.

Haberi hazırlarken, geçmişte bir dönemler 'devrimsel bir cihaz' gibi sunulan, koşu bantlı mas (yukarda) geldi aklıma. Halen var mı diye düşünürken, Amazon'da 650 Dolar gibi bir fiyata satılmakta olduğunu gördüm. Arz/Talep denen olguyu tamamen göz ardı etmek olasılıksız, nitekim bu tür ürünler alıcısı olduğu için var olabiliyorlar. Eğer ki siz de bir The FlexiSpot Deskcise Pro sahibi olmak isterseniz, 500 Dolar ödeyerek cihazı satın alabilirsiniz.