Çerçevesiz Ekranlı Alternatif Telefon: Qukitel K5000!

Çerçevesiz ekranlı telefon tasarımı akımına bir alternatif üretici daha katılıyor. Qukitel, K5000 modeli ile tüketicilerin güçlü batarya ihtiyacına da cevap veren amiral gemisi niteliğinde bir alternatif telefonla başarısını sürdürüyor.

Akıllı telefon sektörüne Xiaomi’nin Mi Mix modeliyle giren çerçevesiz ekranlı telefon akımı, neredeyse bütün üreticilerin amiral gemilerinde kendine yer buldu. Bu akımın son temsilcisi ise gene bir alternatif telefon üreticisi olan Oukitel oldu. K5000 modeli ile 2.5D kavisli ekran ve minimal çerçevelere geçiş yapan firma, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Büyüyen ekranların en büyük sorunu bataryaları daha hızlı tüketmeleridir. İşte bu dezavantajı da ortadan kaldırmak isteyen K5000, büyük bir pil kapasitesiyle piyasaya çıkacak. Böylece dev ekranla yaşanacak tecrübenin süresi de maksimuma çekilmiş olacak. Ancak bataryanın net olarak kaç mAh gücünde geleceği belli değil. Tek bildiğimiz telefonu kalınlaştıracak kadar yüksek değerlere sahip olması.

Samsung’un ilk çerçevesiz cihazı Galaxy S8’den daha yüksek ekran gövde oranına sahip cihaz, %90’lık bir başarıyla çerçeyi görünmez kılmayı başarıyor. Aynı zamanda 18:9’lık ekran oranı, son çıkan amiral gemilerine kafa tutuyor. Artan batarya kapasitesi telefonun kalınlığını arttırsa da batarya konusunda şikayet eden kullanıcı sayısının artması, bu tasarım özrünü görmezden gelmek için önemli bir etken.

Diğer yandan cihazın çift kamerayla gelmeyecek olması rekabette alacağı en büyük eksilerden birisi olabilir. Ancak mevcut kameralar da gayet başarılı sonuçlar alma potansiyeline sahip. İşlemci yongası ve diğer birçok teknik detay henüz belli olmasa da cihazın ekonomik ve memnun edici bir seçenek olacağını söylemek şimdiden mümkün.

Oukitel K5000 Bilinen Özellikleri:

Ekran: 2.5D Kavisli, 18:9, 1440x270 piksel, 5.7 inç HD+

Kamera: 21 MP arka, 16 Mp Ön kamera

İşletim Sistemi: Adroid

Batarya: 5000 mAh (beklenen güç miktarı)

K5000 hakkında daha detaylı bilgi edindikçe sizlere ulaştıracağız. Bu telefonun piyasaya sürülmesi ana akım üreticilerin batarya sorununa daha çok önem vermelerini sağlayabilir. Zira sürekli prize bağlı bir şekilde kullanılan muhteşem özelliklerin pek bir anlamı yok.